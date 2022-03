In 200 in piazza a Verzuolo contro la guerra in Ucraina [FOTO]

Circa 200 persone, stando alle stime del Comune, ieri sera – 2 marzo – hanno partecipato alla manifestazione organizzata dall'Amministrazione verzuolese per dire “No alla guerra in Ucraina, sì alla pace”.

Accanto agli Amministratori comunali e ai cittadini i giovani del Consiglio comunale dei ragazzi, con il sindaco junior Matteo Rossi, e numerose associazioni locali tra le quali l’Anpi, con il presidente Dario Peirano.

Dopo l’intervento del sindaco GianCarlo Panero hanno preso la parola proprio Rossi, Peirano e il parroco della cittadina, don Marco Gallo, in rappresentanza delle parrocchie locali.

A fare da sfondo il Municipio illuminato di giallo-blu, colori dell’Ucraina, la cui bandiera è stata poi appesa dal balcone del Palazzo Municipale.

Appesi ai vetri della scala del Municipio anche alcuni elaborati delle scuole che ribadiscono la contrarietà alla guerra.

“Simboli e gesti affinché sia chiaro come anche la comunità verzuolese tutta aborri questa guerra – ha commenta il sindaco Panero -. È stato importante e significativo ritrovarsi tutti insieme e dimostrare la nostra solidarietà al popolo ucraino”.

La solidarietà di Giunta e Consiglio comunale

Sempre a Verzuolo, anche la Giunta e i capigruppo del Consiglio comunale hanno espresso la loro solidarietà e vicinanza al popolo ucraino per una pace giusta.

E' stato sottoscritto un documento, che riportiamo integralmente.

"I componenti la Giunta comunale e i capigruppo del Consiglio comunale esprimono la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e i bombardamenti delle città, avvenuti in spregio ad ogni regola del diritto internazionale per sottomettere uno stato sovrano, rifiutando ogni tentativo d’intesa negoziale e minandola pace e la stabilità dell’Europa.

Chiedono al Governo italiano, agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione Europea di impegnarsi in un’iniziativa di contrasto dell’aggressione assumendo le misure necessarie, entro la reazione della comunità internazionale che l’Onu deve garantire e con un ruolo attivo nelle alleanze difensive, perché l’invasione sia fermata, l’Ucraina sia liberata e si possa tornare all’applicazione degli accordi di Minsk e al rispetto degli accordi di Helsinki, ribadendo il principio fondamentale dell’inviolabilità delle frontiere.

I componenti la Giunta comunale e i capigruppo del Consiglio comunale s’impegnano a far sentire al popolo ucraino reazione e vicinanza dei nostri cittadini e la più forte condanna morale e politica di Putin e delle sue azioni di guerra; a creare ogni possibile mobilitazione per la pace e la garanzia del diritto internazionale in concorso con le altre istituzioni locali e con la società civile che si oppone al sopruso e alla sfida portata alla democrazia e alla convivenza dei popoli".