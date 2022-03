Abusi sessuali su un alunno 14enne: insegnante di sostegno a processo

“Non mi sono sentita capita. Mi dicevano che era tutto nella mia testa e che ero troppo ossessiva e gelosa nei confronti di mio figlio. Ho raccolto le prove e sono andata a denunciare l’insegnante di mio figlio nel 2018. Nessuno mi ha aiutata”. Si è aperto con le parole della madre il procedimento penale in corso al Tribunale di Cuneo che vede un’insegnante di sostegno 36enne sotto accusa per abusi sessuali e stalking nei confronti del suo ex alunno. La Procura sostiene che l’imputata avrebbe consumato rapporti sessuali con il minore, all’epoca dei fatti 14enne.

Ad aiutare la mamma a far luce sul rapporto, a suo dire, anomalo, tra il figlio e l'insegnante, la sorella dell'adolescente: “Mio fratello un giorno mi raccontò che c’era stato un bacio con la professoressa, a casa di lei. Spesso lui non era a casa, anche la notte. Diceva che andava con i suoi amici o che dormiva sulle panchine. Ma lui andava da lei, perché quando tornava aveva i peli del suo cane sui vestiti. Un giorno, mentre faceva la doccia, ho sbloccato il suo cellulare e ho visto i messaggi che si scambiava con l’insegnante. C’erano foto di lei con addosso solo una maglia trasparente in posizioni e si vedevano le parti intime. Le ho inviate sul mio telefono e poi l’ho detto subito a mia mamma”. Sull’acquisizione delle foto, è intervenuto il luogotenente dei Carabinieri di Saluzzo, che ha spiegato che le dispositive non ritraevano la donna in volto, ma che vi fosse una corrispondenza fra i tatuaggi dell’imputata e le immagini inviate al minore.

Tutto sarebbe iniziato nel dicembre 2017, quando il ragazzino, a cui era stato diagnostico un limite nell’apprendimento, aveva iniziato a frequentare la terza media. In vista dell’esame, che avrebbe sostenuto come privatista, gli era stata affiancata l’insegnante di sostegno cosicché lo aiutasse nello studio e nei compiti. “La situazione all’inizio era normale - ha proseguito la madre -. Poi, qualcosa è cambiato, non era più un rapporto professore-alunno. Mio figlio è cambiato. Passava ore e ore al telefono con lei. Lei era molto disponibile, ma troppo invadente. Lei si giustificava dicendomi che voleva essere un punto di riferimento per lui, perché aveva già lavorato con adolescenti che avevano problemi analoghi. Voleva il mio consenso a vedersi anche fuori dal contesto scolastico, magari per andare al cinema o a mangiare qualcosa perché mio figlio aveva una relazione con sua figlia. Io non ero d’accordo, ma loro erano già organizzati. L’accordo era che si vedessero al pomeriggio, lui andava e tornava in pullman. Una sera non è rientrato e mi sono preoccupata. Non rispondeva al cellulare. Era spento. La professoressa mi ha detto di averlo accompagnato alla fermata del bus, poi che era con amici e gli avrebbe parlato per convincerlo a tornare. Ho continuato a chiamarlo. Alla fine, gli ho scritto un messaggio dicendo che sarei andata dai Carabinieri. Mi ha risposto la professoressa dal proprio cellulare, ha detto che era con lei, ma non voleva tornare a casa”.

Successivamente a quell’episodio, come ha riferito la madre, ci sarebbero state altre notti in cui il figlio si sarebbe trattenuto a casa della docente. La donna ha raccontato che il figlio era moto scontroso: “Ho scoperto anche delle chat. Lei lo chiamava con nomignoli come ‘amore’ o ‘cucciolo’. Dopo la denuncia lui mi ha detto che avevano avuto dei rapporti sessuali. Ha continuato a contattare mio figlio anche in seguito. Gli chiedeva di cancellare tutte le conversazioni”.