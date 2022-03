A Fossano corso gratuito per diventare commissari di percorso con “La Granda Ufficiali di Gara”

L’associazione “La Granda Ufficiali di Gara – AC Cuneo” organizza un corso gratuito – nel pieno rispetto dei protocolli Covid 19 in vigore – per ottenere l’abilitazione a commissario di percorso in occasione di eventi motoristici.



Il corso si svolgerà martedì 22, giovedì 24, martedì 29 e giovedì 31 marzo dalle 20.30 alle 22.30 presso l’Hotel Dama di Fossano (via Circonvallazione, 10). Nella stessa sede, sabato 2 aprile dalle 10 alle 12.30, è previsto l’esame finale.



I candidati, per l’ammissione al corso e per l’ottenimento della licenza, devono avere i seguenti requisiti: cittadinanza italiana, età non inferiore ai 18 anni; possesso della patente di guida B oppure certificato medico per il rilascio della patente B.



Per maggiori informazioni e per iscriversi al corso rivolgersi all’associazione scrivendo all’indirizzo e-mail info@udgcuneo.it o contattare il numero di telefono 333/2095256. La scadenza iscrizioni è fissata a lunedì 21 marzo.