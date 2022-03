Conto alla rovescia per l’Alessi Seminar e il concorso ArsArea con Fondazione Fossano Musica

È tutto pronto a Fossano per una nuova edizione dell’Alessi Seminar, organizzato per i trombonisti di tutto il mondo dal 1996 dalla Fondazione Fossano Musica, con il sostegno delle Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano.

Joseph Alessi è il primo trombone dell’Orchestra Filarmonica di New York dal 1985 e ogni due anni, al ristrettissimo gruppo di professionisti che vogliono migliorare la propria tecnica grazie a lui, dà appuntamento dall’altra parte dell’oceano Atlantico, in Italia e più precisamente a Fossano.

Il seminario, articolato in cinque giornate, ospiterà quest’anno eccezionalmente l'intera fila di tromboni e tuba della Wiener Philharmoniker per concerti e seminari. Un’opportunità unica per i trombonisti che riusciranno ad essere ammessi per uno dei pochi posti disponibili.

Oltre a Joseph Alessi, terranno lezioni Enzo Turriziani, primo trombone dell’opera di stato di Vienna e dei Wiener Philharmoniker, per tromboni tenori e Hans Stroecker, trombone basso dell’opera di stato di Vienna e dei Wiener Philharmoniker, per tromboni bassi.

Tutte le informazioni e le modalità di iscrizioni sono disponibili all’indirizzo https://fondazionefossanomusica.it/it/corso/alessi-seminar-1.

Il mese di aprile in FFm significa anche arsAREA. Dopo il successo dell’edizione del 2021, anche quest’anno torna il concorso con le categorie classica, jazz e pop | rock | crossover. Nell’edizione 2022 ci sono due grandi novità: è prevista la sezione dedicata ai Cantautori per dare spazio non solo a chi canta e suona con competenza e maestria, ma compone musica originale e quella per gli studenti e le studentesse delle scuole medie a indirizzo musicale.

Tutte le informazioni per le iscrizioni, entro il 15 marzo, sono disponibili all’indirizzo https://fondazionefossanomusica.it/it/corso/arsarea.

Le attività primaverili della FFm non finiscono qui. Sono infatti in partenza anche la masterclass di violino con il Maestro Roberto Ranfaldi (https://fondazionefossanomusica.it/it/corso/masterclass-per-violinisti-con-roberto-ranfaldi) e quella per cantanti lirici e pianisti accompagnatori con il direttore d’orchestra Aldo Salvagno.