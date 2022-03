Il Bonelli si mobilita per l’Ucraina: oggi è partita la raccolta fondi per aiutare i profughi

Il noto Istituto Tecnico Economico cuneese, sempre in prima linea nel volontariato, ha aderito alla raccolta di beni di prima necessità organizzata dalle Suore Missionarie della Congregazione di Villavecchia promuovendo in tutte le classi la raccolta di cibi a lunga conservazione ed indumenti da inviare a due case di accoglienza in Romania per i profughi dell’Ucraina.

Moltissime famiglie hanno accolto con gioia e generosità l’appello della dirigente scolastica, prof.ssa Aimone Maria Angela, e stamattina l’atrio e il cortile interno dell'istituto sono stati letteralmente invasi da scatole, sacchetti della spesa e borse piene di aiuti per i profughi ucraini.

“E’ stata una risposta enorme, non immaginavo che tanto grandi fossero la solidarietà e il calore delle nostre famiglie. E’ stato un piacere vedere genitori, nonni, ragazzi portare il proprio pacchetto con il sorriso della speranza sul volto: un sorriso per la solidarietà, un sorriso per la compassione per chi ora ha realmente bisogno di un aiuto. E’ stata una VERA LEZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA.

Grazie a tutti, agli studenti, alle famiglie e a chi ha condiviso il nostro piccolo, ma sentito gesto di solidarietà” dirigente Aimone Maria Angela.