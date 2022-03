"Pane nostrum": importante progetto all'Istituto Alberghiero di Dronero

I segreti della panificazione, la tradizione di un territorio racchiusa un alimento povero per definizione, ma ricco di suggestioni.

Durante lo scorso mese di febbraio, all'Istituto Alberghiero Donadio di Dronero un bellissimo progetto ha coinvolto i ragazzi delle classe terze di Cucina.

"Pane nostrum" il suo nome, evocando un'importante tradizione tramandata nel tempo: quella del fare il pane. Elaborato e arricchito nel corso degli anni, il progetto è diventato un’Uda (Unità didattica di Apprendimento) interdisciplinare ed è stato svolto in due martedì mattina, il

15 ed il 22 febbraio.

Dalla conoscenza della storia del prodotto anche in relazione al territorio, passando per lo studio, attraverso Scienze degli Alimenti, delle caratteristiche nutrizionali dei vari ingredienti (acqua, farina, sale, lievito) ed arrivando all’utilizzo pratico delle diverse farine per la realizzazione delle differenti tipologie di pane. Preziosa è stata per i ragazzi la presenza del panettiere Ivan Delfino, esperto del mestiere.

“Quest’anno il progetto ha coinvolto le due classi terze di Cucina. – spiegano gli insegnanti di Cucina, la prof.ssa Concetta Audino e prof. Fabrizio Viglietti, che portano avanti il progetto in collaborazione con i docenti di Italiano e Scienze degli Alimenti – "Si tratta di un percorso che coniuga lezioni teoriche e sperimentazione pratica nei laboratori di panificazione della scuola. Un momento molto formativo è sicuramente vedere all’opera un professionista del settore che, ormai da diversi anni, si rende disponibile per i nostri ragazzi: il panettiere, Ivan Delfino del “Vecchio Forno” di Dronero.

I ragazzi hanno preparato vari impasti utilizzando diversi tipi di farina e di lievito, imparando come ottenere e conservare il lievito madre o utilizzare al suo posto la biga (preimpasto che viene fatto lievitare successivamente aggiunto agli altri ingredienti), il tutto sapientemente guidati dall'esperto dell’arte della panificazione.

Alla fine del percorso, poi, agli allievi è stato richiesto di relazionare una restituzione del lavoro svolto, un continuum ideale che, partendo dalle conoscenze e passando attraverso l’acquisizione di abilità pratiche, arriva alla spendibilità di competenze professionali nel mondo del lavoro.

"Per me è stata una grande emozione" - racconta il panettiere Ivan Delfino - "ed anche un onore. Non è soltanto far conoscere i passaggi, le tecniche, ma il racconto di un qualcosa che ho scelto e che mi appartiene, una passione tramandata dai miei nonni ai miei genitori e poi a me. Io infatti arrivo da due famiglie di panettieri, sia da parte di mia madre (in provincia di Torino) sia da parte di mio padre (in provincia di Cuneo). Tutti e quattro i miei nonni facevano questo lavoro. Alla famiglia il ringraziamento è davvero doveroso, che mi ha incoraggiato e sostenuto, ma sopratutto trasmesso i valori della dedizione e dell'impegno, preziosi fare questo mestiere nel modo più costruttivo possibile".

Un mestiere che comporta il dover svegliarsi prestissimo, molto prima dell'alba. Ivan, consapevole dei sacrifici, ma anche del fatto che non avrebbe comunque mai scelto di fare altro, sorridendo esclama: "Ai ragazzi che hanno il sogno di fare il panettiere dico di inseguirlo, di non arrendersi. Per troppo tempo questo mestiere ha indossato una maschera che non gli appartiene. Fare il pane è bello, intraprendente e da grandi soddisfazioni... Tanto da non dormire più la notte!"