Bra:un “Brunch in autostrada” per l’associazione che aiuta chi è in difficoltà

Un “Brunch in autostrada” per far conoscere “Noi4You”, l’associazione che offre un servizio gratuito a chi ha bisogno di un aiuto o anche solo di parlare, di confrontarsi con persone preparate e disponibile all’ascolto.

L’appuntamento è per sabato 5 marzo, presso l’area di servizio “Rio Coloré Ovest”, autostrada To-Sv a Bra, dalle 10 alle 15.

In totale tranquillità si potranno conoscere i servizi messi a disposizione e gli obiettivi di questa associazione no profit, nata per cercare di limitare la violenza sugli altri, sia per chi la subisce che per chi la agisce. Non accoglie solo utenti che hanno subito vere e proprie violenze fisiche, ma è aperta anche all’ascolto di chi giornalmente si scontra con diverse problematiche spesso comuni: dal non trovare un asilo nido per i figli alla difficoltà di far combaciare gli impegni di lavoro con quelli famigliari.

Grande attenzione anche per la violenza psicologica che alcune donne sono costrette a subire dagli uomini che le circondano, che essi siano i datori di lavoro o i compagni.

Le attività dello sportello di Noi4You, si inseriscono nell’ambito delle azioni di Zonta per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Per saperne di più o per chiedere un consiglio, l’appuntamento è quindi per sabato 5 marzo, a Rio Coloré per un simpatico ed interessante "Brunch in autostrada”.