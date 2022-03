Cuneo: al sit-in per l'Ucraina si unisce anche il PD

Sabato 5 marzo alle ore 17 si terrà a Cuneo un sit-in per manifestare sostegno al popolo ucraino, in via Roma vicino al Duomo. Saranno presenti anche alcuni cittadini ucraini residenti nella nostra città e, alle 18, un gruppo di attivisti percorrerà a piedi nudi il tratto dal Duomo al Municipio per simboleggiare la nudità del popolo ucraino rispetto alla potenza militare russa.



“Il PD di Cuneo appoggia convintamente questa manifestazione. Invitiamo tutti a partecipare: non si tratta di guerra Russia Ucraina bensì dell’aggressione unilaterale della Russia all’Ucraina, stato sovrano europeo” dice la segretaria Erica Cosio.



La manifestazione è promossa dall’Associazione Radicali Cuneo – Gianfranco Donadei con l’adesione, oltre al circolo PD di Cuneo, dell’associazione Free Tibet – ONLUS Italia, di Amnesty International, dell’associazione “Se non ora, quando?” e dell’OdV Liberavoce.