Dalla Sant'Anna una grande donazione di acqua minerale diretta in Ucraina

Una catena di solidarietà sta coinvolgendo tutto il mondo per dare aiuti di vario genere alle popolazioni dell’Ucraina in questo tragico momento. Acqua Sant’Anna scende in campo attivamente con una importante donazione di acqua minerale diretta in Ucraina.

L’azienda di Vinadio si unisce alle principali insegne della grande distribuzione e ad altri marchi del food per l’invio di prodotti di prima necessità e generi alimentari che grazie al supporto di Italtrans, che ha messo a disposizione 3 tir, arriveranno in Romania per poi poter raggiungere il confine ucraino.