Sette quintali di alimenti, vestiti e farmaci raccolti dall'Avis di Borgo per i profughi ucraini

Sette quintali di scatoloni raccolti dall'Avis di Borgo per i profughi ucraini

È accaduto tutto in due giorni. Il presidente dell'Avis di Borgo San Dalmazzo Renzo Fronti ha visto un messaggio di richiesta di aiuti per l'Ucraina sulla chat del gruppo sportivo Dragonero, lo ha girato al direttivo e la solidarietà della gente ha fatto il resto.

Un tam-tam inarrestabile che ha portato a raccogliere, nella sede di Piazza dell'Abbazia, ben 7 quintali di materiale.

“Abbiamo selezionato e inscatolato vestiario, generi alimentari e farmaci – racconta il presidente Fronti -. Tutto destinato in Polonia dove si sta ammassando la maggior parte dei profughi. Si tratta di un canale diretto, attivato da una ragazza di Dronero che ha fatto l'Erasmus con un medico ucraino. Tanto che si tenterà di portare il materiale anche in Ucraina, dove sono in corso i bombardamenti”.

Come in ogni storia di solidarietà, la differenza la fa la rete sociale. L'avis di Borgo ha comprato 280 euro di farmaci alla farmacia Sant'Andrea. La stessa farmacia ha donato un'altra scatola di medicinali. Poi i borgarini hanno fatto la fila per portare abiti e generi alimentari.

E infine tutto il materiale raccolto, è stato trasportato ieri sera, con il supporto dei volontari del gruppo comunale AIB-Protezione Civile, a Dronero: ci sono voluti ben due viaggi con il capiente Defender.

Qui un'altra grande raccolta e la partenza, questa notte, verso Milano e quindi verso la Polonia.

“Una mobilitazione commovente e inaspettata che ci riempie di orgoglio”, conclude Renzo Fronti.