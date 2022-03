Calcio Serie D: Saluzzo-Caronnese si giocherà sabato pomeriggio

Il campionato di Serie D sta entrando nella sua fase decisiva con dodici giornata ancora da disputare oltre ai recuperi.

Tutto da seguire l'evolversi del girone A: giochi aperti in zona salvezza e playoff ma anche per il primo posto dopo la frenata del Novara, tallonato dalla Sanremese (ora a -4).

L'unico verdetto che pare difficilmente sovvertibile è l'ultimo posto del Saluzzo, a quota 12 punti, a 8 lunghezze dalla Lavagnese penultima.

La giovane squadra di Briano, tuttavia, non ha mai gettato la spugna e continua ad offrire prestazioni orgogliose nonostante la classifica difficile. Ne sa qualcosa il Casale, fermato sul pari nella scorsa giornata.

Sabato pomeriggio i granata hanno una nuova occasione per provare a risalire la china e conquistare una vittoria che manca dallo scorso novembre (2-0 al Fossano). In programma la sfida con la Caronnese (14^ e momentaneamente fuori dalla zona playout) per l'anticipo della 27^giornata.

Fischio d'inizio alle 14,30 all' "Amedeo Damiano": l'incontro sarà diretto da Senthuran Lingamoorthy di Genova coadiuvato da Luca Degiovanni di Novi Ligure e Nicolò Pasquini di Genova.