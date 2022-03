Maurizio Damilano ha inaugurato il MOWA Race Walking Heritage Display

La leggenda dell’atletica azzurra Maurizio Damilano (oro olimpico a Mosca ’80 nella 20 km, ori mondiali a Roma ’87 e Tokyo ’91, bronzi ai Giochi di Los Angeles ’84 e Seul ’88) ha inaugurato al W Hotel di Muscat il MOWA Race Walking Heritage Display, la mostra dedicata alla storia della marcia: in vetrina anche la felpa tricolore indossata alle Olimpiadi di Seul.

La mini-mostra di manufatti storici della marcia segna solo la seconda esposizione pubblica, dall'inizio della pandemia nel 2020, di oggetti della World Athletics Heritage Collection che sono permanentemente esposti in 3D nel Museum of World Athletics (MOWA) online.

Altri manufatti significativi includono le scarpe del polacco Robert Korzeniowski, con cui realizzò il record del mondo della 50 km ai Campionati mondiali di atletica leggera di Parigi 2003, e la canotta dell'ecuadoriano Jefferson Perez con cui vinse i Campionati del mondo 2007 di Osaka sulla 20km.

Sono esposte anche la canotta e le scarpe del cinese Wang Hao con cui si laureò campione del mondo della 20 km ai Mondiali di Berlino nel 2009.

La mostra a Muscat, capitale dell’Oman, è stata organizzata a margine dei Campionati Mondiali di Marcia a Squadre di atletica leggera in programma venerdì e sabato.Questi campionati nascono sulle ceneri della World Race Walking Cup, la cui ultima edizione è stata nel 2014 e il cui trofeo è sempre qui esposto. Gli altri due trofei della collezione sono la Coppa Lugano (per gli uomini, nata nel 1961) ed Eschborn (per le donne, fondata nel 1979), le versioni originarie di questa storica competizione.

Per quanto riguarda la marcia italiana, qui esposto c’è anche il pettorale della Coppa del Mondo di marcia del 1993 donato da Elisabetta Perrone, argento olimpico 1996 e mondiale 1995 sui 10km e bronzo mondiale della 20 km del 2001.

L’oggetto più antico esposto è la canotta del Kiwi Norman Read, vincitore della 50 km dei Giochi Olimpici di Melbourne del 1956.