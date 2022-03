Volley A2/M: Galletti tutto cuore e orgoglio! Il Vbc Synergy Mondovì supera il Porto Viro 3-2

Due punti per continuare a sperare nella salvezza. Il Vbc Synergy Mondovì ha superato il Delta Group Porto Viro per 3-2, al termine di una gara appassionante e ricca di emozioni. Gli uomini di coach Denora hanno messo in campo tanto impegno, finendo per meritare la vittoria.

Tra i migliori in campo il giovane Matteo Meschiari, autore del muro finale che ha regalato ai galletti la vittoria al tie-break. La formazione veneta si è presentata in campo sotto la guida tecnica di Nicola Baldon, subentrato al dimissionario Francesco Tardioli. Nel Porto Viro il migliore in campo è stato Giacomo Bellei, concreto sottorete e particolarmente insidioso al servizio.

PRIMO SET: la squadra veneta parte forte e si porta subito sul 2-6. Contro-break per i galletti, che conquistano tre punti consecutivi per il 5-6. Il Vbc lotta e rimette in equilibrio il punteggio sull’8-8. Porto Viro torna avanti di due lunghezze sul 10-12. Il muro di Boscaini vale il punto del 18-18. Sul punteggio di 19-18 arriva la richiesta di time-out da parte di coach Baldon. Ancora un muro vincente, questa volta di Arinze Kelvin e il Vbc tenta una mini fuga andando sul 21-18. Ace di Bellei e ospiti ad un passo dai galletti. Nuovo time-out chiesto dalla panchina veneta quando il tabellone indica il punteggio di 23-20. Arrivano quattro set-point per i padroni di casa. Alla prima occasione è Cianciotta a chiudere il parziale sul 25-20.

SECONDO SET: inizio con qualche imprecisione di troppo da parte di entrambe le formazioni e punteggio sul 2-2. Muro vincente di Victorio Ceban e galletti avanti 6-5. Arriva la reazione degli ospiti che vanno a condurre 9-11. Time-out chiesto da coach Denora. Galletti imprecisi e la Delta vola sul +4. Primo tempo vincente di O’Dea e ospiti sul 12-17. Piazza prende il posto di Lusetti in cabina di regia. Nuovo time-out chiesto da Francesco Denora sul 12-18. Porto Viro in fuga. Ace di O’Dea e ospiti vicini alla conquista del set sul 14-23. Poco dopo arriva il muro vincente dei veneti per il definitivo 15-25.

TERZO SET: ripartenza sprint di Porto Viro, avanti 1-4. I Galletti non stanno a guardare e ritrovano la parità sul 5-5. Vbc pimpante e preciso che si porta in vantaggio sull’11-9. Time-out chiesto da coach Baldon. Ace di Ceban e galletti sul 15-12. Triplo ace di Bellei e ospiti che ribaltano la situazione e vanno a condurre sul 16-17. Time-out chiesto da Denora. Porto Viro aumenta a due i punti di vantaggio. I padroni di casa ritrovano la parità sul 22-22. Time-out chiesto da Baldon. Lo imita poco dopo Denora sul 23-24. Si va avanti ai vantaggi. Alla fine decide l’ace di Arinze Kelvin per il 28-26.

QUARTO SET: Vbc sul 2-0. Pronta reazione della formazione ospite e il punteggio torna in parità. Il Porto Viro alza il muro e va a condurre sul 6-8. Time-out chiesto da coach Denora. Momento di difficoltà per i galletti, che commettono diversi errori e consentono ai veneti di scappare sul 6-10. Il Vbc si rialza e piazza un break di tre punti consecutivi. Time-out di Baldon. Buon momento per Porto Viro, che accenna la fuga sul 12-16. I galletti non mollano e tornano a mettere pressione agli avversari. Sul 17-18 coach Baldon decide che è giunto il momento di chiamare il secondo time-out a disposizione. Al rientro in campo arriva il punto della parità. Nuovo break per i veneti e sul 19-22 coach Denora chiama il time-out. Sul 21-24 sono 3 i set-point a disposizione di Porto Viro sul 21-24. I galletti con orgoglio annullano i primi due set-point, ma al terzo tentativo arriva il punto del 23-25.

TIE BREAK: Arinze Kelvin spara a terra il punto del 2-1. Primo tempo vincente di Catena e galletti sul 5-3. Time-out chiesto da Baldon sul 7-4. I biancoblù di casa volano sul 10-5. Tre punti recuperati dagli ospiti e sull’11-9 coach Denora chiama il time-out. Doppio attacco vincente di Arinze Kelvin e Vbc sul 13-10. Time-out di Baldon. Arrivano due match-point per i padroni di casa. Al secondo tentativo ci pensa Meschiare ad alzare il muro e consentire al Vbc di trionfare per 15-13.