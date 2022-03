Volley femminile A1 - Cuneo sbanca Roma al tie-break, Signorile: "Orgogliosa della mia squadra, non molliamo mai"

Quinta vittoria stagionale al tie-break, per la Bosca S.Bernardo, nel recupero della prima di ritorno in casa dell’Acqua & Sapone Roma Volley Club.

Cuneesi capaci di soffrire senza perdere la bussola, anche nei momenti più delicati della sfida.

All'orizzonte un nuovo impegno insidioso: sabato 5 Signorile e compagne faranno visita alla Vero Volley Monza.

Noemi Signorile nel post partita: "Siamo andate in difficoltà nella parte centrale della partita ma siamo state brave a reagire, soprattutto nel quinto set, dove eravamo sotto. Sapevamo che questa sarebbe stata una trasferta lunga e difficile. Sono davvero orgogliosa della mia squadra: abbiamo dato tutto e non abbiamo mai mollato. Nel secondo set forse abbiamo avuto un po’ troppa fretta di chiudere la partita e abbiamo fatto troppi errori. Roma è stata brava a metterci in difficoltà, noi a uscirne e a portare a casa la partita. Non ci sarà molto tempo per recuperare in vista di Monza, ma scenderemo in campo con il coltello tra i denti perché abbiamo in mente il 2-3 dell’andata: non sarà semplice, ma ce la metteremo tutta"