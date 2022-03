Solidarietà per l’Ucraina, Saluzzo risponde

Guerra in Ucraina: gli appelli di aiuto umanitario sono raccolti anche a Saluzzo: la Caritas diocesana ha attivato una raccolta urgente di fondi da destinare al soccorso dei profughi del martoriato Paese. Le offerte possono essere versate direttamente in contanti tutte le mattine alla segreteria della Caritas diocesana di Saluzzo in corso Piemonte 56, oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Diocesi di Saluzzo - Caritas diocesana, IBAN IT91H0538746770000038005094 (causale "per i profughi dell'Ucraina”).

La parrocchia di Sant’Agostino retta da don Giuseppe Dalmasso raccoglie vestiti e scarpe invernali per donne e bambini, pannolini e coperte. Viene consigliato di mettere tutto in modo ordinato in uno scatolone per ottimizzare al massimo lo spazio sul furgone che partirà domenica mattina 6 marzo. Il materiale dovrà quindi essere consegnato entro sabato sera.

Stasera giovedì 3 marzo alle 20,30 all’oratorio Don Bosco ( via Donaudi), in apertura dell’incontro incentrato sul tema delle migrazioni organizzato dall’Azione cattolica di Saluzzo, il vescovo Cristiano Bodo e padre Codrin della Comunità ortodossa pregheranno insieme per la pace in Ucraina.

Il Rotary Saluzzo informa della raccolta fondi del club nell’ambito del service Rotary for Peace. Il distretto 2032 ha aperto un conto corrente bancario per l’emergenza che sta vivendo l’Ucraina. Il conto può essere condiviso anche da i non rotariani, informano dal sodalizio saluzzese. Il C/C dedicato all’Ucraina è IT66 H 03332 10400 000000514993.

Una raccolta di medicinali, da bende, garze, cotone, antidolorifici, guanti monouso, a pannoloni e traverse è stata attivata nella farmacia di Scarnafigi, in piazza Vittorio Veneto.