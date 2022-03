Biologico, Bergesio (Lega): “Con il nuovo disegno di legge tuteliamo la produzione agricola e il consumatore!”

“Bene che dopo tanti anni il biologico venga finalmente regolamentato. La Lega sostiene senza se e senza ma il sistema dell’agroalimentare, le produzioni nazionali di elevata qualità in cui sono racchiuse la nostra storia e le nostre tradizioni”. Lo afferma il Senatore Giorgio Maria Bergesio, Capogruppo Lega in Commissione Agricoltura.

Il bio a livello nazionale vale 7,5 miliardi di euro tra consumi interni ed export. L’Italia, con i suoi oltre 70 mila produttori, è il Paese leader in Europa per numero di imprese impegnate nel comparto e che vanta ancora ampie opportunità di crescita economica e occupazionale. Nell'ultimo decennio le vendite bio totali sono più che raddoppiate (+122%).

“Si tratta di un settore strategico per l'intero comparto agricolo, in quanto rappresenta ben il 16% dell'intera produzione nazionale”, dice Bergesio, che in occasione del voto in Senato è intervenuto ricordando l’importanza del comparto nell’ambito dell’ agroalimentare italiano.

Il settore dell'agricoltura biologica è infatti un settore sempre più importante in Europa, con oltre 16,5 milioni di ettari coltivati (23%) e in Italia, con oltre 2 milioni di ettari coltivati e con 80.000 aziende (come ettari coltivati siamo dietro solo alla Spagna e alla Francia). L’Italia è anche il terzo Paese dell'Unione europea per mercato interno, con 3,6 miliardi di euro.

“Negli ultimi due anni il biologico ha avuto una crescita del 3%, per 50.000 ettari all'anno di coltivazione e il 16% della superficie agricola utilizzata in Italia ad agricoltura biologica, e con una crescita sul mercato e nei consumi dei cittadini del 105% negli ultimi otto anni. Tutto questo avviene in un contesto nel quale l'Unione europea, con il green deal europeo e come farm to fork, si pone l'obiettivo di arrivare entro il 2030 al 25% di superficie coltivata ad agricoltura biologica”, afferma ancora il Senatore della Lega.

I primi tre mercati globali per vendite sono gli Stati Uniti, con 44 miliardi di euro, l'Unione europea, con 41 miliardi, e la Cina, con 8 miliardi.

“Si tratta di un settore in grande crescita, per quanto riguarda sia i consumi sia la produzione, ed è in grado di attivare imprenditoria giovanile (oltre il 20 % dei giovani si sta avvicinando a questo settore) e generare nuova occupazione”, sottolinea Bergesio.

L'Unione europea conta di investire a partire dall'anno prossimo oltre 40 milioni di euro nella promozione del metodo dell'agricoltura biologica, perché ravvede in questa tipologia di agricoltura uno strumento per la lotta ai cambiamenti climatici, per la tutela e la salvaguardia della biodiversità e per un'agricoltura più sostenibile. E lo farà con un piano d'azione che punta a sostenere i consumi e ad aumentare la produzione e la conversione sul territorio di tutta l'Europa.

Il disegno di legge appena approvato per la tutela del biologico italiano è composto da 21 articoli. Tra le novità normative vi è l'introduzione di un marchio "bio" italiano, così da distinguere tutti i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate nel nostro Paese.

“E’ un modo per garantire la massima trasparenza sull'origine e sulla filiera dei prodotti e per rendere maggiormente consapevoli i consumatori”, commenta il Senatore.

Viene istituito inoltre un tavolo tecnico presso il Mipaaf, che coinvolgerà gli esperti del settore. Viene rafforzata la filiera biologica, attraverso la promozione dell'aggregazione tra produttori. Per migliorare il testo è stato inserito un nuovo articolo in Senato, l'articolo 19: in particolare, attraverso lo strumento della delega legislativa, il Governo dovrà provvedere, con l'introduzione di un sistema più trasparente, a risolvere il conflitto di interesse che c'è tra controllori e controllati, a beneficio del mercato e della concorrenza. Infine il provvedimento punta a rafforzare le tutele nei confronti dei consumatori e a riordinare la disciplina delle lotte contro le frodi alimentari.

“Il provvedimento, approvato all’unanimità, risponde alle esigenze del settore del biologico, che da 13 anni attende una legge che regolamenti in maniera idonea un settore in forte crescita, con un fatturato stimato in 40 miliardi l'anno. Prevede, tra l’altro, l’introduzione di un marchio per il bio italiano, per contrassegnare come 100% Made in Italy solo i prodotti biologici ottenuti da materia prima nazionale, così da rafforzare la nostra presenza sui mercati esteri. Inoltre, importante la possibilità di creare piattaforme digitali per garantire l’informazione circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti”, conclude il Senatore Bergesio.