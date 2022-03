"Fenoglio 1922-2022 Il sangue di Langa": domenica 13 marzo si presenta il libro di Davide Sandalo

San Bovo è la frazione di Castino che ospita la realtà del Pavaglione, la casa consegnata per sempre alla memoria, descritta da Beppe Fenoglio, nel romanzo pubblicato nel 1954 de "La Malora". Quella di creare un'associazione che sapesse valorizzare il luogo restituendogli vita, è stata una felice intuizione di Jose Martino (già sindaco di Castino) che ha saputo coniugare cultura materiale e valorizzazione del luogo che viene considerato il più iconico in assoluto dell’immaginario fenogliano, appunto il Pavaglione. Infatti in questi anni ha preso forma il Pavaglione 2.5 che offre ristoro e immersione nella natura ai tanti che salgono a San Bovo; al contempo le letture fenogliane sono diventate appuntamenti fissi fin dalla nascita dell’associazione.

La parte, infatti, inedita del libro del professor Davide Sandalo riguarda proprio il Pavaglione e la sua storia. Nel capitolo I Martino del Pavaglione, attraverso la memoria degli ultimi anziani, lo scrittore ha ricostruito i passaggi di proprietà della casa che nella fantasia del romanzo è affidata a mezzadria a Tobia Rabino, da un non definito farmacista di Alba.



Nella dialettica tra due famiglie, i Corino e i Martino, si è consumato un secolo e più di storia reale, in quello che è un luogo letterario per eccellenza. Negli altri undici capitoli Sandalo approfondisce in particolare il Fenoglio della scrittura di territorio, che ha nel personaggio di Paco il suo risultato più alto. Non che sia assente la parte del Fenoglio partigiano, ma prevale il Fenoglio delle radici, del parentado, della Langa della malora.