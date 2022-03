Asl Cn2, al via il secondo open day per le donne in gravidanza e in allattamento

Sulla base delle indicazioni dell’OMS e dell’Istituto Superiore di Sanità, la vaccinazione anti-COVID-19 è fortemente raccomandata anche in gravidanza e in allattamento. Per questo, in data 6 marzo, l’hub vaccinale del Presidio “Michele e Pietro Ferrero” a Verduno ospiterà un open day vaccinale ad accesso diretto (fino ad esaurimento dosi) per offrire un’ulteriore possibilità di vaccinazione, dedicata alle donne in gravidanza e in allattamento, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, presso gli Ambulatori di Ginecologia al VII piano del Presidio “Ferrero”.

ACCESSI DIRETTI - L’ASL CN2 ricorda ai cittadini che a partire dall’11/03 l’accesso diretto per i vaccini Covid-19 sarà possibile esclusivamente presso il Presidio “Michele e Pietro Ferrero” a Verduno, tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Fino al 10/03 saranno attive anche le sedi vaccinali di Alba e Bra e gli orari dell’accesso diretto rimarranno i seguenti:

- Presso il Presidio “Michele e Pietro Ferrero” a Verduno, tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

- Presso la sede di Alba (Casa della Comunità), dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30;

- Presso la sede di Bra (Casa della Comunità), dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30;