Bra organizza un soggiorno marino ad Alassio nel mese di giugno

Dal 31 maggio al 14 giugno 2022 il Comune di Bra e la sezione cittadina dell’Arci-Unitre organizzano il consueto soggiorno marino dedicato in particolar modo a famiglie e over 60. Il pacchetto, per cui è possibile iscriversi già ora, prevede il pernottamento in pensione completa all’Hotel al Mare (3 stelle) in camere dotate di tv, telefono, cassaforte e aria condizionata.

Il costo del soggiorno è di 775 euro, supplemento singola 175 euro. Nella pensione completa sono incluse le bevande e una cucina che prevede la scelta tra tre primi e tre secondi + contorno, colazione a buffet dolce e salata, antipasti misti bisettimanali e cocktail di benvenuto. Tra i servizi offerti l’assicurazione sanitaria e quella per i rientri forzati, oltre all’assistenza in loco da parte dell’agenzia.

Il costo dell’eventuale trasferimento in autobus è di 18 euro per i residenti a Bra, 32 per i non residenti, da versare entro il 20 maggio. La quota di iscrizione, invece, deve essere versata entro il 13 maggio all’agenzia Viaggi Piumina mediante un bonifico sul conto corrente bancario del Gruppo Banco BPM Filiale di Diano Marina intestato ad Allasia srl, IBAN IT84A0503449000000000000097 (13 zeri), con causale “Gruppo Bra”.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi all’Arci Bra – Unitre in via Gianolio 26, tel 0172.431281 o www.arcibra.it.