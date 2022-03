Canale scende in strada per la pace. Comune pronto a iniziative per l’accoglienza profughi

Anche Canale scende nelle strade e piazze del paese per invocare la Pace tra i popoli dell’Ucraina e della Russia in questo momento di duro e continuo conflitto. Una manifestazione di solidarietà al popolo ucraino dal titolo "Contro la guerra, contro tutte le guerre" prevista per la mattinata di sabato 5 marzo con partenza alle 10 da piazza Italia, di fronte al Municipio, e arrivo al monumento dei Caduti di piazza Vittoria.



L’iniziativa è promossa da Comune, Parrocchia di San Vittore, gruppi e associazioni di volontariato, scuole cittadine. Tutta la popolazione è invitata a partecipare.



"Un"iniziativa doverosa - spiega il primo cittadino Enrico Faccenda -. Sarebbe troppo limitante fermarci a questa manifestazione, importante soprattutto per i giovani. Siamo in contatto coi canali della Prefettura, della Caritas e del terzo settore per l'accoglienza di eventuali profughi. Nei prossimi giorni daremo notizia sulla home page del Comune per iniziative concrete sull’accoglienza delle famiglie ucraine".