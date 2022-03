Con Isiline bonus Internet per aziende e PI sulle spese di connessione

Grazie ai fondi messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico ha preso il via il “Piano voucher per le imprese”, che punta a favorire la connettività a Internet ultraveloce e la digitalizzazione del sistema produttivo su tutto il territorio nazionale, rilanciando la crescita del mondo del lavoro.

Dedicato alle micro, piccole e medie imprese, il voucher serve a coprire le spese per l’acquisto di servizi di connettività per un periodo fino a 18 mesi. In provincia di Cuneo, Isiline, storico provider saluzzese che dal 1995 si occupa di portare connessioni Internet performanti in tutto il Piemonte, è a disposizione di tutte le aziende e le partita Iva che desiderano accedere al bonus Internet seguendo tutte le pratiche per richiederlo, garantendo così in pochi step una connessione ultraveloce con il miglior servizio disponibile in copertura, tra cui la fibra ottica FTTH (Fiber To The Home).

Isiline, che da più di 25 anni opera nel settore delle telecomunicazioni, mette a disposizione diversi canali per ottenere il voucher: già da ora è possibile telefonare allo 0175/292929 per richiedere telefonicamente il Bonus. In alternativa, cliccando qui si possono lasciare i dati dell’azienda per essere ricontattati.

Inoltre, è sempre possibile accedere in totale sicurezza ai negozi di Saluzzo (via Torino 48/A e piazza Cavour 3), Cuneo (piazza Europa 22), Mondovì (piazza Cesare Battisti 2/E), Fossano (via Roma 32) e Carmagnola (via Valobra 129). Isiline si occupa di tutta la procedura di richiesta del Bonus: un servizio unico, che solo un’azienda del territorio come il provider saluzzese può offrire. I voucher sono limitati: è consigliato richiederli il prima possibile.

Il contributo ha un valore minimo di 300 euro e può raggiungere i 2.500 euro a seconda dell’offerta scelta. L’iniziativa si rivolge a tutte le aziende e alle partite Iva del territorio cuneese, anche a quelle che ad oggi possiedono già una connessione Internet, che hanno così la possibilità di attivarne una più performante sulla base del miglior servizio disponibile in copertura.