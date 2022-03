Cuneo e il nuovo calendario interreligioso: "Scopriamoci senza paura, per coltivare e difendere la pace"

"Non dobbiamo avere paura dell'altro, ma conoscerlo. Conoscerci. È questo, credo, il messaggio principale del calendario". A parlare è don Bruno Mondino, parroco di Boves, e il contesto è la presentazione del calendario interreligioso della città di Cuneo, tenutasi oggi (venerdì 4 marzo) al cinema Monviso.



A introdurre l'incontro il rappresentante di Orizzonti di pace Gigi Garelli e l'assessore Franca Giordano. Sulle poltrone del pubblico - oltre a don Bruno e agli alunni del "De Amicis", del "Peano-Pellico" e del "Soleri" di Saluzzo - il rappresentante delle confessioni evangeliche Beniamino, quelli della comunità Bahà'ì e del tavolo di lavoro per la stesura del calendario stesso nella persona di Piero Donalisio; ricordati e salutati, anche se impossibilitati a presenziare, i rappresentanti della comunità musulmana e padre Claudio, sacerdote ortodosso della comunità rumena della città.



La nuova edizione del calendario - dal titolo, emblematico in questo momento storico, "2022: un anno di pace" - evidenzia come sempre le varie celebrazioni e illustra brevemente le caratteristiche delle fede di più numericamente rappresentate nel Comune di Cuneo. Oltre a essere ufficialmente consegnato durante l'incontro alle scuole presenti, verrà affisso anche all'ospedale locale, in Questura e negli uffici dell'INPS.



"La città di Cuneo presenta diverse realtà religiose, filosofiche e spirituali che nel calendario vengono delineate e messe in relazione - ha sottolineato Garelli - . 'Orizzonti di pace' lavora sul tema sin dal 2000, assieme all'amministrazione comunale che si è sempre dimostrata particolarmente ricettiva e attenta sulla tematica".



"I luoghi e le occasioni in cui la pace viene meno, nel mondo, sono diversi e credere nella pace sotto missili e proiettili è difficile - ha concluso Garelli - . Ma la pace sì può curare quotidianamente con piccoli gesti, piccole iniziative di dialogo. Questo è il compito del nostro tavolo di lavoro. Chiunque dovrebbe essere messo nella condizione di poter essere cittadino e costruttore di pace attivo; la nostra dimensione spirituale è l'arma giusta per scalfire la banalità, la superficialità del male. Perché, come si legge nel Corano, 'Vi abbiamo fatto, uomini, diversi perché poteste conoscervi'".



"Oggi un momento particolarmente significativo per il disastro a cui stiamo assistendo in Ucraina: la pace riguarda tutti noi, ovunque nel mondo - ha aggiunto l'assessore Giordano, specificando che l'amministrazione sta già lavorando per accogliere gli eventuali profughi ucraini in città - . Presentare un calendario per un anno di pace sembra un paradosso, quindi, ma in realtà non lo è. Dobbiamo continuare a crederci, a seminare la pace e a coltivarla il più possibile, guardare al futuro come qualcosa di positivo nonostante la gravità di ciò che sta succedendo".