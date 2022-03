Grand’età al cinema: a Bra quattro film a 10 euro per gli over 60

Torna “Grand’età”, la rassegna cinematografica dedicata agli over 60, con la rodata formula di quattro pomeriggi davanti al grande schermo per riflettere e sorridere sugli anni che passano, al prezzo promozionale di 10 euro totali.

Tutti i film saranno proiettati al Cinema Vittoria, in via Cavour, alle ore 15.30. La tessera di abbonamento per assistere agli spettacoli in programma (10 euro per 4 film per chi ha più di 60 anni) è in vendita, a partire da lunedì 7 marzo, presso i Centri di Incontro via Montegrappa e di Bescurone, all’Arci Bra Uni-tre, nella sede dell’Organizzazione Sindacale Cgil e all’Ufficio Turistico del Comune.

Si parte lunedì 21 marzo con “La signora delle rose”, commedia francese che racconta la storia di Eve Vernet (Catherine Frot), una delle più grandi e famose creatrici di rose. Nonostante la fama mondiale, la sua società sta per fallire e per essere acquistata dalla concorrenza. La sua segretaria Vera (Olivia Côte), però, crede di aver trovato la soluzione al dramma e assume tre dipendenti molto particolari e senza alcuna conoscenza di giardinaggio. Un’ode alla bellezza da ricercarsi attraverso la bellezza.

Lunedì 28 marzo è la volta di “Aline. La voce dell’amore”. Ambientato negli anni Sessanta, racconta la storia di Aline, quattordicesima figlia dei Dieu. Ancora immatura ma già prodigiosa, incanta amici e parenti ai matrimoni e a qualsiasi altra cerimonia offra l'occasione di esibirla. Un giorno, uno dei tanti fratelli di Aline decide di fare sul serio spedendo una musicassetta al produttore musicale Guy Claude Kamar. Esaltato e galvanizzato dalla sua voce, ne farà la cantante più grande del mondo.

Lunedì 4 aprile andrà in scena la commedia spagnola “Il matrimonio di Rosa”: 45enne, Rosa si rende conto di aver sempre messo le esigenze degli altri davanti alle proprie. Stanca di questa impostazione, annuncia alla sua famiglia il suo imminente matrimonio. La domanda che si pongono tutti è "con chi si sposerà?", ma la donna sembra tenere segreta l'identità del suo futuro coniuge.

Lunedì 11 aprile, infine, si proietta “7 donne e un mistero”, pellicola italiana con Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Micaela Ramazzotti e Luisa Ranieri: uno spumeggiante cast di attrici, tra risate e altarini alla vigilia di Natale.

Per informazioni è possibile contattare l’Arci di Bra – Uni-tre, in via Audisio 5, tel. 0172.245901.