Guerra in Ucraina: abbraccio di solidarietà dall’Arciconfraternita della Misericordia di Bra

La generosità e lo spirito di solidarietà di Bra non si ferma. Anche l’Arciconfraternita della Misericordia, meglio nota come Battuti Neri, si mobilita in favore del popolo ucraino, colpito dall’attacco militare russo.

L’intenzione è quella di raccogliere beni di prima necessità da inviare come aiuto umanitario, attraverso la rete della Caritas cittadina. Serve tutto: cibo a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale, vestiti ‘caldi’ di tutte le taglie per adulti e bambini, anche usati, ma in buono stato.

Il punto di raccolta sarà attivo da sabato 5 marzo nella sede dei Battuti Neri, in via Moffa di Lisio 8, interno cortile, lato sacrestia e poi ogni sabato seguente con orario dalle 16.30 alle 18.30. La maratona di solidarietà proseguirà con la donazione delle offerte della Messa prefestiva (in programma il sabato alle ore 17.30 nella chiesa di San Giovanni Battista Decollato) per l’acquisto di farmaci da inviare alla Croce Rossa.