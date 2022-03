I Comuni di Monticello e Santa Vittoria d'Alba raccolgono a Cinzano beni di prima necessità per l'Ucraina

I volontari dei Comuni di Monticello e Santa Vittoria d'Alba, in collaborazione con la Caritas diocesana e l'associazionre la Valigia dei Sogni di Monticello, stanno raccogliendo beni di prima necessità: alimentari a lunga conservazione, coperte, lenzuola, asciugamani, biancheria per bambini, pannolini per il popolo ucraino in fuga dalla guerra.

Tutto il materiale dell'Unita' Pastorale viene raccolto a Cinzano di Santa Vittoria d'Alba per poi essere spedito alle famiglie che duramente provate in questi giorni attraversano i confini del loro Paese. Segnaliamo che in base alla disponibilta' di container - al momento molto carente - il materiale potra' essere consegnato nei prossimi giorni (seguendo attentamente la pagina Facebook La Valigia dei Sogni).

Intanto tutte le amministrazioni del Roero ci fanno sapere che prenderanno parte alle manifestazioni della Pace di questa sera, 4 marzo, ad Alba e domani a Canale.