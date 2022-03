"Il consumo di suolo preoccupante anche in Granda": giovedì 10 marzo il convegno a Cuneo

Avrà al centro il consumo del suolo in diverse realtà della provincia il convegno organizzato - per giovedì 10 marzo alle 20.45 nella sala Falco del palazzo della provincia - da Sinistra italiana, + Voce, associazione Rigenerazione e Cuneo Possibile.



"Il consumo di suolo non è un problema preoccupante solo nel milanese o nella Campania - sottolineano gli organizzatori - . Nel decennio 2010-20 la città di Cuneo ha cementificato 34 ettari del suo territorio, Fossano 32, Alba e Borgo San Dalmazzo, comuni con minor superficie, sono arrivati a consumarne il 20% complessivo. Cherasco supera Saluzzo".



"Ora perdere suolo agricolo o forestale significa avere meno carte per lottare contro il cambiamento climatico, il dissesto idrogeologico, l’inquinamento e l’esaurimento delle acque o anche solo per migliorare la qualità della vita. Sono possibili politiche urbanistiche sia a livello comunale sia a livello sovracomunale che assicurino un uso più razionale delle risorse naturali, a cominciare dal suolo? Sono praticabili un’agricoltura e un allevamento del bestiame che non riversino nel sottosuolo pesticidi e nitrati, oltreché metano in atmosfera? Per affrontare questi nodi, decisivi per la costruzione di qualsiasi programma di governo locale".