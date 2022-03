Il grande affetto della community del Papersera per il giornalista Francesco Gerbaldo

È tanto il calore e l'affetto che si sta esprimendo nei confronti del giornalista saviglianese Francesco Gerbaldo, 42 anni, scomparso martedì pomeriggio in seguito ad un improvviso malore. Un dolore immenso per la madre, Adonella Fiorito, presidente di “Mai più sole”, associazione che si occupa di aiutare le donne vittime di violenza. La Fiorito, già vedova, aveva perso un altro figlio di 37 anni in Spagna, a marzo 2020.

Francesco era appassionato di fumetti della Disney: si era ritagliato un ruolo nella Panini, riuscendo a creare la collana italiana Papersera.

E proprio la community del Papersera si stringe attorno ad Adonella Fiorito ricordando con stima e affetto il figlio: “Sulle pagine del forum del Papersera Francesco Gerbaldo è stato una colonna per lunghi anni, sotto il nickname New_AMZ, dando il proprio contributo anche nelle vesti di moderatore; era inoltre fra i soci della nostra Associazione.

È stato inoltre uno dei più grandi e instancabili contributori del progetto Inducks, per il quale ha registrato migliaia di albi solo per amore di questi fumetti.



Negli ultimi anni aveva iniziato a collaborare con l'editore Panini, scrivendo articoli per Topolino, curando una testata come Il Club dei Supereroi e partecipando alla redazione di altri prodotti editoriali.

La sua scomparsa, inattesa per tutti, lascia a quanti lo conoscevano e lo apprezzavano un senso di smarrimento e di incredulità dal quale faticheremo a riprenderci”.

Sulle pagine social gli hanno poi dedicato un disegno omaggio, raffigurandolo insieme a quell'Archimede che lui tanto amava.

I funerali di Francesco saranno oggi, 4 marzo, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Sant'Andrea.