Limone Piemonte è diventato "hubitat" per lo smart working: sei turisti lavoratori stanno vivendo l'esperienza con MyOrango

“Incastonato nelle Alpi Marittime, il paese si trova al confine con la Francia ed è collegato alla Riviera Ligure e alla Costa Azzurra tramite il traforo internazionale del Colle di Tenda. Storica località di villeggiatura, offre accanto a impianti sportivi di prim’ordine e professionisti qualificati, un sistema ricettivo variegato, adatto alle diverse esigenze e attento alla qualità”.

Ecco come viene descritto Limone Piemonte da MyOrango, la startup fondata da Gian Luca Ranno e Luca Rivoira che ti permette di trovare il posto giusto dove vivere la tua esperienza di vita e lavoro. Limone Piemonte è uno dei diciassette hubitat per il “Workation” (dalla crasi work+vacation, lavoro+vacanza), cioè persone o aziende che scelgono di lavorare in Smart Working alla ricerca di un un equilibrio tra esperienza lavorativa e vita.

“Limone Piemonte è stato uno dei primi hubitat a crederci, anche grazie al sostegno di Riserva Bianca e Aeroporto Alpi del Mare”, spiega Gian Luca Ranno.

Ecco perchè è stata scelta come località per il contest “Vinci il tuo smart working. Una Montagna di lavoro in tutto relax”. I vincitori sono sei: tre nomadi digitali e un team di una corporate australiana. Un totale di sei turisti lavoratori che stanno vivendo Limone Piemonte come sede di workation. Sono ospiti dal 3 al 6 marzo: potranno lavorare nel Comune montano, ma soprattutto viverlo grazie ad un ricco programma di esperienze, che prevede anche la degustazione della cucina del ristorante stellato “Il Nazionale”.

La loro giornata tipo è da invidia. Ce lo spiega ancora Ranno: “Ieri eravamo in quota allo Chalet La Grogia per un pranzo a base di prodotti tipici e poi abbiamo lavorato con un'ottima connessione sulle piste da sci. Oggi siamo a Cuneo in coworking a lavorare, e domani invece saremo a sciare in montagna. Infine domenica chiuderemo con un workshop sul team building. I primi feedback sono molto positivi, con tanta voglia di tornare soprattutto da parte dei tre lavoratori australiani”.

L'obiettivo è uno solo: agevolare la conoscenza del territorio ad un nuovo target e incentivare la fruizione per tutti i 12 mesi dell’anno, destagionalizzando l'offerta turistica. Il modello è quello esperienziale che unisce la parte lavorativa a quella di vacanza, aggiungendo anche l'elemento relazionale che prevede la contaminazione fra figure professionali e aziende.

La transizione verso lo sviluppo di Limone Piemonte come destinazione ideale per lo smart working e la workation è avvenuta anche grazie ad un ampio partenariato che vede tra i promotori dell’iniziativa l’aeroporto Cuneo Airport, la Riserva Bianca e Alpitaliane, con il supporto del Comune di Limone Piemonte e dell’ATL del Cuneese

Per maggiori informazioni: https://myorango.com