Per la Giornata mondiale dei Giusti, un trionfo l'omaggio a Lorenzo Perone di Masca Teatrale

C'erano tutti gli ingredienti per il trionfo che ha accompagnato la prima di "Io vi comando", piece drammatica sulla vita di Lorenzo Perone, Giusto tra le nazioni numero 3712 dal 1998, e così è stato: con una calorosissima accoglienza del pubblico fossanese per la rappresentazione del testo scritto da Antonio Martorello e interpretato dalla compagnia Masca Teatrale. Uno spettacolo programmato per la Giornata della Memoria 2022 e poi traslato, causa pandemia, nella settimana della Giornata Mondiale dei Giusti tra le nazioni.

Il regista ha voluto dare spazio a questo partenariato chiamando in apertura sul palco la presidente ANPI Luisa Mellano e il vicepresidente Andrea Silvestro, i quali hanno contestualizzato l'attribuzione di appellativo di Giusto a Lorenzo Perone nella sua storia strettamente intrecciata a quella di Primo Levi e sottolineato la fossanesità di molte altre persone annoverate in questa speciale categoria.

Ha chiuso gli interventi pre-spettacolo il laureato bresciano che ha scritto la propria tesi su Levi e Perone, due persone incontratesi per caso, due rappresentazioni del bene, un bene che magari non vince ma dimostra, anche in contesti cupi come Auschwitz, la propria esistenza.