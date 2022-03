Sabato 5 marzo a Bra il tradizionale "Desbarasuma" di fine inverno

Sarà un sabato all’insegna e dello shopping quello che sta arrivando. Sabato 5 marzo infatti per le vie del centro di Bra si terrà il tradizionale Desbarasuma di fine inverno, con tante attività commerciali che esporranno la propria merce nello spazio antistante del proprio negozio, secondo le modalità già sperimentate nelle passate edizioni dai commercianti.

“È un appuntamento fisso a cui tengono molto sia i negozianti sia i clienti che lo attendono, perché prevede un’extrapromozione con sconti che vanno oltre al saldo di fine stagione – commentano i Comitati di Via Confcommercio Ascom Bra.

Anche quest’anno sconti e promozioni nei negozi del centro che per l’occasione allestiranno le bancarelle al di fuori delle vetrine. Un modalità per fare dei buoni affari ma anche per sostenere il commercio di prossimità che con gli ultimi anni di pandemia ha sofferto moltissimo e quindi invitiamo tutti a comprare sotto casa.

L’iniziativa rientra nella tipologia di iniziative coerenti con il nostro programma, che punta a creare un calendario di eventi in grado di attirare persone nelle strade e rendere vivace il centro e i quartieri, a beneficio anche delle attività commerciali”.