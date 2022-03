Una grafica completamente nuova e sempre più nuovi contenuti per il sito internet di grandArte

In occasione del lancio delle prime due mostre di grandArte 2022 – HELP - humanity, ecology, liberty, politics, il sito dell’associazione di volontariato culturale grandArte è stato completamente rinnovato rendendolo sempre più acsessibile e chiaro e di facile consultazione.

Creato e ideato da Matteo Enrico di 3mastudio di Cuneo, che cura la grafica di tutta la rassegna, il sito presenta tutte le mostre, tutti i luoghi e tutte gli artisti che sono o saranno in mostra nel corso del 2022 maanche tutti quelli che dalla prima edizione del 2013 hanno esposto con grandArte. Un vero e proprio museo virtuale degli artisti della provincia di Cuneo e che hanno esposto in provincia di Cuneo. Una carrellata di 230 artisti con le biografie, le mostre, e le opere.Il sito, che registra da anni un altissimo numero di contatti, perché vetrina della produzione artistica del territorio, aggiornerà settimana dopo settimana i proprio contenuti con le nuovenmostre, le fotografie, i nuovi artisti, le rassegne stampa per essere sempre aggiornati sul mondodell’arte in provincia di Cuneo.