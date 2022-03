Una panchina rossa in piazza Allemandi a Dronero per la Festa della Donna

La festa della donna si avvicina e oggi, venerdì 4 marzo, il comune di Dronero desidera annunciare, per la ricorrenza, un'iniziativa davvero importante.

In piazza Allemandi (piazzetta dell'Alpino), martedì 8 marzo alle ore 11 ci sarà infatti l'inaugurazione della Panchina Rossa.

"Una panchina rossa per dire basta alla violenza sulle donne - scrivono dall'amministrazione comunale - e per non dimenticare le tante vittime di femminicidio; una panchina dedicata alle donne vittime di violenza, affinché siano spronate a denunciare e siano consapevoli di non essere sole in questa lotta".

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra comune di Dronero e l'associazione di Savigliano Mai+Sole, attiva dal 2007 nella lotta alla violenza di genere. ”Una panchina rossa ‘ferita’ non solo ci racconta il dramma di donne che non ci sono più - dice Maria Grazia Gerbaudo assessore alla sanità assistenza e politiche sociali - ma diventa e vuole essere anche emblema permanente per diffondere la cultura del rispetto e richiamare l’attenzione dei cittadini su un tema di così dolorosa attualità; una panchina rossa che diventa invito rivolto a tutte e tutti a condannare questo odioso fenomeno in ogni sua forma".

“La Panchina intende essere un simbolo permanente in dialogo con i cittadini e le cittadine di Dronero, un ricordo delle donne vittime di femminicidio che quel posto sulla panchina non possono più occuparlo – aggiunge l’assessore alla cultura e istruzione Carlo Giordano . Un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto in collaborazione con l'Associazione Mai+Sole per tenere i riflettori accesi su un fenomeno che ogni anno in Italia miete decine e decine di vittime e che non accenna ad arrestarsi".

Per l'associazione saviglianese oggi è un giorno di grande dolore. Saranno infatti celebrati i funerali di Francesco Gerbaldo, amato figlio della presidente Adonella Fiorito. Per questo il sindaco Mauro Astesano e l'intera amministrazione desiderano esprimere, addolorati, il loro cordoglio alla presidente di Mai+Sole.