Webinar di Confindustria Cuneo sulla crisi Ucraina-Russia e le conseguenze per le imprese

Confindustria Cuneo intende assolvere al proprio ruolo di supporto al tessuto imprenditoriale della provincia di Cuneo anche in relazione agli scenari di guerra che stanno sconvolgendo una parte del Vecchio Continente. L’intento, in questa circostanza, è perseguito attraverso l’organizzazione del webinar di lunedì 7 marzo alle ore 15, dal titolo “Crisi Ucraina-Russia: le conseguenze per le imprese”, pensato per analizzare e far conoscere le ripercussioni della situazione nell’est dell’Europa sull'attività delle realtà imprenditoriali, approfondendo il tema da diversi punti di vista.

La serie di interventi sarà aperta dal presidente di Confindustria Cuneo Mauro Gola, il quale fornirà una panoramica sulla situazione ucraina. A seguire, il direttore Giuliana Cirio spiegherà come l’associazione datoriale si stia attivando concretamente per affiancare le imprese che si trovano a gestire le criticità determinate da un contesto che ha pochi eguali nel recente passato. Con Elena Boretto, responsabile Servizio Credito e Finanza Confindustria Cuneo, si proverà a fare chiarezza in merito alla situazione delle banche, mentre Laura Bruno, responsabile Servizio Fisco e Dogane di Confindustria Cuneo e Benedetto Santacroce dello Studio Santacroce & Partners, focalizzeranno il proprio intervento sul tema delle sanzioni e delle dogane. Giacomo Tassone, responsabile del Servizio Legale Confindustria Cuneo e Marcello Mantelli, Studio Mantelli Davini affronteranno la questione dei contratti in essere, non trascurando di parlare delle conseguenze e delle cautele necessarie. Con Bianca Revello, responsabile del Servizio Internazionalizzazione di Confindustria Cuneo, si parlerà delle difficoltà legate agli spostamenti, ponendo particolare attenzione al blocco dei voli e alle problematiche legate ai confini. L’ultimo intervento sarà quello di Andrea Corniolo, responsabile Servizio Sicurezza e Ambiente Confindustria Cuneo e verterà sulle misure adottate in tema di energia. La partecipazione al webinar è gratuita. Per iscriversi: confindustriacuneo.it/calendario.