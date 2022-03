Operaio morì punto da un insetto, 46enne di Monteu ora assolto. I giudici: "Non fu omicidio colposo"

Una tragedia quella accaduta il 24 giugno 2014 in frazione Biai del Comune di Brozolo, nel Chivassese. Qui, un uomo, Davide Zingara, stava lavorando alla manutenzione dei lampioni del paese a bordo del suo furgone dotato di cestello elevatore quando venne punto da un insetto al lobo di un orecchio.



Chiese aiuto spiegando di sentirsi male e una persona presente sul posto gli indicò una ferramenta dove avrebbe potuto comprare un'insetticida, ma Zingara non la raggiunse mai. Venne infatti trovato senza vita all’interno del mezzo.



Indagando sulla vicenda la Procura di Ivrea ravvisò una negligenza e omissione di valutazione da parte del datore di lavoro dell’uomo, il 46enne di Monteu Roero C. S., amministratore unico della ditta presso la quale Zingara lavorava. Rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio colposo, C. S. venne condannato in primo grado a un anno di reclusione col beneficio della sospensione condizionale della pena. L’imputato aveva già provveduto al risarcimento dei familiari del lavoratore, costituiti parte civile nel processo a suo carico.



I legali di C. S., gli avvocati albesi Stefano Campanello e Valentina Sandroni, hanno impugnato la sentenza di primo grado davanti alla Corte di Appello di Torino, che stamane, venerdì 4 marzo, ha assolto l’imprenditore per insussistenza del fatto.



Alle contestazioni mosse all’imputato, quali la mancata valutazione del rischio, con la conseguente inosservanza dell'obbligo di fornire al lavoratore informazioni e strumenti di protezione personale, l’avvocato Stefano Campanello aveva obiettato che "la puntura di un insetto non può essere considerata uno dei rischi specifici legati alla sostituzione di una lampadina. Il pericolo, semmai, potrebbe sorgere dallo shock anafilattico in un soggetto allergico. Ma nessuna norma obbliga un imprenditore a indagare sulla eventuale presenza di allergie fra i dipendenti. Tanto più che in questo caso nemmeno la vittima era consapevole di essere allergica".



Come sostenuto davanti al tribunale eporediese, il legale ha anche ribadito le tante ‘incertezze’ nella vicenda: "Non si sa nemmeno che tipo di insetto abbia punto il lavoratore. Sul posto non furono trovati nidi, favi o vespai".



L’avvocato Campanello si dice ora soddisfatto dell’esito processuale: "Si tratta di un processo molto complicato. L'impianto accusatorio era carente, profondamente ingiusto e infondato: è impensabile immaginare che non esistano le disgrazie, come quella accaduta in questo caso. E la si è confusa con la responsabilità del mio cliente. Come si può pensare che si sia trattato di un incidente sul lavoro?".