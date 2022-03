Diciannovenne morì travolto da un muletto: assolti i proprietari del mezzo

Nel giugno 2017 Michael Giordano, 19enne operaio presso un’azienda di vendita pneumatici di Scarnagifi, la Nasto, perse la vita schiacciato dal carrello elevatore che stava utilizzando sul piazzale della ditta, impegnato a spostare i rami tagliati da una siepe.



In tribunale a Cuneo vennero rinviati a giudizio il datore di lavoro del giovane e i due proprietari della ditta presso la quale la Nasto aveva stipulato un contratto di visione del carrello in previsione dell’acquisto.



Il primo risarcì la famiglia e patteggiò una pena con sentenza ora passata in giudicato. I secondi, una coppia di coniugi, scelsero invece il dibattimento. A questi ultimi, B.G.D. e C.L.M., la Procura di Cuneo contestava che “quando si cede a terzi un carrello elevatore, anche in uso gratuito, si deve verificare la presenza presso l’utilizzatore di personale abilitato all’uso e indicare chi nello specifico lo dovrebbe utilizzare. Loro avrebbero dovuto richiedere chi lo avrebbe adoperato e se quel qualcuno fosse stato abilitato per poterlo fare”.

Il giovane, assunto da poco e inquadrato come addetto al magazzino e alla logistica, non avrebbe potuto impiegare quel mezzo, era la tesi dell’accusa.



Dunque, per il pubblico ministero, fra le contestate lacune del contratto e la morte del ragazzo vi sarebbe stato un nesso. Per C.L.M., che si occupa della parte amministrativa e non dei contratti, è stata chiesta l’assoluzione. Al contrario, sono stati chiesti nove mesi di condanna per B.G.D.



La difesa degli imputati, rappresentata dall’avvocato Stefania Martino, ha ribadito che il contratto fra la Nasto e la ditta dei suoi assistiti prevedeva la visione del carrello, non l’utilizzo. Tesi difensiva, questa, accolta dal giudice che ha assolto i coniugi per insussistenza del fatto.