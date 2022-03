Alba, coppia di coniugi investita da un Suv in corso Europa

Un grave incidente quello verificatosi nel pomeriggio di oggi, venerdì 4 marzo, lungo corso Europa ad Alba, all’incrocio con via Franco Centro.



Erano da poco passate le 16 quando, per cause in corso di accertamento, un Suv Toyota che stava giungendo dalla zona di San Cassiano diretto verso il centro cittadino ha investito una coppia di pedoni, marito e moglie, di circa settant’anni, in quel momento impegnati ad attraversare le strisce pedonali presenti nei pressi della rotatoria.



Serie le condizioni dei due feriti, subito soccorsi e per i quali è stato fatto giungere in loco l’elisoccorso dell’emergenza 118. Disposte le prime cure, i sanitari ne hanno deciso il trasferimento agli ospedali di Cuneo e Verduno, con codice di gravità giallo.



Sul posto è presente anche la Polizia Locale, impegnata nell’organizzazione dei soccorsi e nella regolazione del traffico, insieme ai Vigili del Fuoco del locale distaccamento.



Al momento la circolazione è interdetta nel tratto che, sempre in direzione centro città, va dal luogo dell’incidente ai giardini "Suor Tecla Merlo".