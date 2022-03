Bra, guidava un’auto priva di revisione e la patente non l’aveva mai presa

Continuano i controlli sulla circolazione stradale svolti dalle pattuglie della Polizia Locale di Bra sul territorio comunale, anche con l'utilizzo del Targa System, apparecchio in grado di verificare in tempo reale la copertura assicurativa e la presenza della revisione periodica dei veicoli in transito.



Nell'ultima settimana due auto, una Fiat Punto e una Opel Mokka, sono state sequestrate in quanto sorprese a circolare senza l'assicurazione obbligatoria. Nello stesso periodo 15 conducenti sono stati invece contravvenuti poiché circolavano senza aver sottoposto il proprio veicolo alla revisione periodica.



Negli ultimi giorni sono state inoltre ritirate tre patenti ad altrettanti conducenti. In un caso, a un automobilista coinvolto in un incidente stradale è stata ritirata la patente di guida poiché sorpreso con un tasso alcolemico tre volte superiore a quello consentito; oltre al ritiro della patente, il 50enne, residente in zona, è stato anche deferito in stato di libertà alla Procura astigiana per i reati di guida in stato di ebbrezza e per aver provocato un incidente stradale in stato di ebbrezza.

Altri due automobilisti si sono visti ritirare la patente di guida poiché dalle verifiche a terminale è emerso che il documento di guida era stato sospeso a tempo indeterminato dagli Uffici della Motorizzazione Civile per mancanza dei requisiti.



Infine, un altro automobilista alla guida della sua Ford Focus è stato contravvenuto ai sensi del Codice della Strada poiché, oltre al fatto di essere stato sorpreso alla guida di una vettura senza la prescritta revisione, dalle verifiche è emerso che non aveva mai conseguito la patente di guida; oltre alla sanzione, il veicolo da lui condotto è stato sottoposto a fermo amministrativo.