Attesa qualche precipitazione nel weekend. L'inverno vero arriverà la prossima settimana

Tra qualche giorno saranno 3 mesi che il Nord Ovest non vede precipitazioni degne di nota. Un inverno veramente anomalo che ha reso irriconoscibili le nostre montagne e secchi i letti di quasi tutti i fiumi, riducendo altresì i gorgoglianti torrenti a minuscoli rigagnoli.

Qualche precipitazione farà capolino sul Nord Ovest tra stanotte e domattina ma la vera volta si dovrebbe avere il prossimo fine settimana, quando le umide correnti atlantiche forse riusciranno a fare capolino in forze alle nostre latitudini.

Da oggi venerdì 4 a domenica 6 marzo 2022

Aumento progressivo delle nubi sino a cielo coperto domani mattina su albese. Schiarite più ampie a partire dal pomeriggio di domani su ponente ligure, in estensione poi al resto del Nord Ovest. Domenica annuvolamenti irregolari, con gelate in pianura.

Termometro in calo da domani, con minime poi sotto lo zero in pianura.

Minime in pianura intorno -1 - 3°C e massime 9- 12°C.

In pianura moderati da Nord.

Da lunedì 7 marzo 2022

Cielo sereno o poco nuvoloso, minime sotto lo zero in pianura. Aumento delle nubi martedì con possibili precipitazioni localmente nevose dalla serata

