Alfabeto in Inglese con Novakid

L'apprendimento di una lingua straniera è importante a qualsiasi età ma è certamente più facile nell'età infantile. Tra le lingue straniere l'inglese è riconosciuta come la più utile nella vita. Attraverso la conoscenza dell’alfabeto in inglese si ha la possibilità di mettersi in relazione diretta con persone praticamente di tutto il mondo. Come insegnare ai propri figli la lingua inglese? Novakid è un mezzo sicuramente efficace e andiamo a vedere perchè.

Cosa è Novakid

Novakid è una scuola online di lingua inglese ma non è una scuola qualsiasi. Intanto dobbiamo considerare i vantaggi di seguire un corso di inglese comodamente da casa: l'ambiente è il proprio, confortevole, quindi senza i difetti per i bambini di doversi recare in un ambiente estraneo che li mette a disagio.

Il fatto di imparare l'inglese da casa significa meno impegno per i genitori che non hanno bisogno di uscire per accompagnare al corso il proprio figlio. In questo periodo particolare occorre anche considerare i rischi di contatti con altri bambini ma ugualmente, a prescindere dal Covid, in una classe con altri bambini ciascuno è maggiormente esposto a malattie e questo è evitato grazie a Novakid.

Le lezioni non sono così tanto impegnative, solo 25 minuti per lezione. Questo è coerente con la capacità di concentrazione dei bambini; andando oltre, l'efficacia della lezione si riduce, quindi i tempi sono ottimizzati.

Tutti gli insegnanti di Novakid sono Madrelingua il che garantisce il miglior apprendimento possibile dell'alfabeto in inglese. Gli stessi insegnanti sono assolutamente qualificati e in costante formazione per offrire la migliore didattica possibile, il miglior apprendimento dell'inglese con la minor fatica possibile per i bambini.

Perchè insegnare l'inglese ai propri bambini

In Italia abbiamo un primato negativo rispetto alle altre Nazioni Europee: in percentuale rispetto alla popolazione in Italia si trovano meno persone che conoscono una lingua straniera, segnatamente l'inglese.

Credo sia inutile puntualizzare l'importanza della conoscenza dell'inglese in qualsiasi situazione, certamente se non lo conosci ne senti la mancanza in chissà quante occasioni.

A qualsiasi età si può imparare l’alfabeto in inglese ma certamente i bambini hanno una maggiore capacità di apprendimento, se la lingua inglese viene insegnata loro con il giusto metodo.

Novakid, la nota scuola di inglese Online, si rivolge a bambini di età tra 4 e 12 anni e con qualsiasi livello di base nella lingua inglese. E' molto probabile che il tuo bambino non abbia alcuna conoscenza di inglese, che debba partire da zero.

Con Novakid nessun problema, i Corsi di Inglese Novakid sono strutturati in modo da adattarsi a qualsiasi livello di conoscenza dell'inglese e lo fa con lezioni che diventano un gioco mentre si apprende.

In questo modo i bambini imparano divertendosi e gli stessi compiti sono elaborati in modo che siano un gioco. I bambini, perciò, non si annoiano, seguono volentieri le lezioni e fanno volentieri i compiti loro assegnati. Gli insegnanti tengono anche conto delle caratteristiche di ciascun bambino compresa la loro capacità di apprendimento.

I Corsi Novakid prevedono la possibilità di lezioni individuali con tutor personali oppure in inserimento di piccole classi Online, tutto in considerazione di ciò che è meglio per l'apprendimento migliore della lingua inglese.

Corsi di inglese Novakid Costi

Prima di tutto devi creare un account sul sito di Novakid cui puoi accedere anche cliccando qui. Una volta creato l'account avrai a disposizione come genitore un pannello di controllo sul quale trovi le lezioni prenotate, la possibilità di determinarne altre, il saldo disponibile con possibilità di ricarica diretta e i giudizi degli insegnanti rispetto ai progressi del tuo bambino.

Puoi decidere per un abbonamento mensile a rinnovo automatico con un numero di lezioni settimanali (1,2,3) per 4 settimane, oppure optare per un pagamento una tantum per un numero di lezioni da 20 a 40. In ogni caso hai a disposizione una prima lezione di prova gratuita.