Biglietto da visita NFC: perché comprarlo?

NFC o Near Field Communication è l’ultima frontiera della tecnologia telecomunicativa, che permette a due devices di connettersi immediatamente tra loro quando si trovano in un raggio d’azione molto ristretto. Perché è importante? Perché consente ai dispositivi di scambiarsi file, dati e informazioni di ogni tipo, in maniera tempestiva, semplicemente quando si toccano o si avvicinano (molto) l’un l’altro. Un’importantissima innovazione, che riguarda sempre più anche il mondo del B2B e C2B: grazie ad essa è ora possibile creare accattivanti biglietti da visita da scambiare con clienti e datori di lavoro in maniera totalmente digitale. Vediamo dunque perché è giunta l’ora di avere un biglietto da visita NFC.

Biglietti da visita interattiva

Grazie alle funzionalità dei nuovi sistemi NFC, il tuo business potrà finalmente dire addio alla carta stampata. E puntare su biglietti da visita che non siano solamente digitali, ma siano invece una vera e propria esplosione di creatività e interattività. Il modo migliore, dunque, per farsi ricordare da un cliente in un mondo ormai saturo di novità ed informazioni. I biglietti da visita NFC ricalcano nella forma quelli più tradizionali, pur essendo un fondamentale asset di marketing interattivo. Il merito va all’abilità di trasformare la comunicazione offline in una comunicazione online, più accattivante (“catchy”, per dirla all’inglese “catchy”) grazie anche al ricorso a grafiche e scritte in movimento. Un sistema importantissimo per dare una spinta al proprio business. Per creare connessioni migliori, e per consentire a singoli professionisti o aziende che scelgono di utilizzarli di interagire in modo innovativo con i propri clienti, orientandosi verso la cosiddetta “Digital Transformation”. Come nella sua versione più tradizionale, un biglietto da visita NFC contiene sempre le informazioni essenziali del suo proprietario, quindi nome e cognome, ruolo che si riveste in azienda, logo dell’azienda per cui lavora e ovviamente un breve modulo con i principali contatti. Completamente personalizzabili, i biglietti da visita NFC hanno la particolarità di aprire la strada all’ingresso di mockup e video interattivi. Quando lo smartphone che li “riceve” visualizza sulla schermata il loro contenuto, questo apparirà subito molto più interessante e riconoscibile.

Perché avere un biglietto da visita NFC

Dopo una panoramica sul significato della nuova business card NFC, ecco spiegato perché potrebbe essere utile acquistarla per il proprio business o realtà aziendale. Non solo estrema personalizzazione e coinvolgimento, i biglietti da visita digitali racchiudono in sé numerosi vantaggi. Ecco i principali: