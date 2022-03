Ferrero investe ancora sul welfare con la «banca ore solidale» e il lavoro agile dopo la maternità

C’erano l’aggiornamento del capitolo “Le persone in Ferrero” e l’attuazione del progetto quadro previsto nel capitolo welfare del contratto integrativo aziendale al centro dell’incontro che la direzione aziendale della multinazionale albese ha tenuto con le segreterie nazionali, regionali e territoriali di Fai-Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, il coordinamento nazionale delle Rsu e le rappresentanze sindacali della rete commerciale.



Azienda e sindacati hanno concordato ulteriori agevolazioni legate agli ambiti della famiglia, dell’assistenza sanitaria e della previdenza complementare. Misure che – insieme all’annuale Premio Legato agli Obiettivi (Plo) – vanno ad aggiungersi a quelle già contemplate da tempo nella contrattualistica di secondo livello tra l’azienda dolciaria e i suoi circa 6mila dipendenti italiani.



In questa direzione quanto previsto in occasione della nascita di figli (ma anche per adozione o accoglimenti di affidi), con permessi retribuiti per assentarsi dal lavoro fino a quattro settimane, per accompagnare i figli o la madre in gravidanza a visite specialistiche o anche per consentire ai dipendenti l’assistenza al coniuge o a genitori anziani che accusino problemi di salute.



Un’altra misura prevede la valorizzazione e la promozione dell’istituto della “Banca ore solidale”, con la possibilità di cedere volontariamente ferie maturate a favore di altri dipendenti che si trovino in una grave situazione di temporanea necessità, riguardante sé stessi o immediati congiunti (coniuge, soggetto parte di unione civile, convivente accertato, figli, genitori, fratelli e sorelle), che comporti l’esigenza di assentarsi dal lavoro.



Altre importanti novità investono la sfera del cosiddetto "lavoro agile", che rappresenta una modalità organizzativa praticata in casa Ferrero da ben prima della pandemia. Uno strumento che verrà allargato a favore della genitorialità, con la possibilità per le future madri di lavorare in smart working nell’8° e 9° mese di gravidanza, e, per uno dei due genitori, la possibilità di lavorare da remoto anche nei 6 mesi successivi al termine della maternità obbligatoria.



Nell’intesa tra azienda e sindacati, si è infine confermata la volontà di definire e regolamentare la convertibilità, su base volontaria, di una parte dello stesso Plo (sino a un massimo del 30%) in servizi alla persona che l’azienda renderà disponibili tramite apposita piattaforma.