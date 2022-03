I dentisti in Moldavia sono affidabili e professionali, oltre che meno costosi

Da quando il turismo dentale è diventato un trend, molte persone si chiedono come siano i dentisti in Moldavia. Porsi questa domanda è più che lecito, e dunque proveremo a fare maggiore chiarezza a riguardo. Prima di tutto, il turismo medico è sempre esistito: questa tendenza, tuttavia, si è di certo consolidata negli ultimi anni, dal momento in cui la tassazione di tali paesi è inferiore a quella italiana. Cosa significa?

In buona sostanza, la scelta di andare a curarsi i denti all’estero - o di richiedere trattamenti estetici o interventi chirurgici - è dovuta principalmente al costo, piuttosto basso se comparato all’Italia. Ed è qui che ci si chiede: ne vale davvero la pena? I prezzi inferiori sono forse dovuti a una qualità scadente? No, i dentisti in Moldavia sono qualificati, professionali e sanno svolgere il proprio lavoro nel migliore dei modi. Approfondiamo il tema e i dentisti di Cure Dentali Moldavia .

Come sono i dentisti in Moldavia

La figura professionale del dentista è uno dei nostri punti di riferimento quando vogliamo curare, sbiancare, o ancora trattare le patologie all’ apparato dentale . La bocca, poi, è soggetta a numerose problematiche, dovute a infiammazioni o altro: quando abbiamo un disagio, tuttavia, non possiamo ignorarlo. Ma è pur sempre vero che i costi delle cure dentali in Italia spesso sono proibitivi, anche in base alla regione in cui ci troviamo.

Per questo motivo, sono tantissime le persone che si chiedono come siano i dentisti in Moldavia, se sanno svolgere il proprio lavoro, se davvero il risultato ottenuto è di qualità, eccellente come ci aspettiamo. E la risposta è sì: tra l’altro, grazie al numero sempre crescente di richieste italiane, molti di loro hanno studiato la nostra lingua, permettendoci di sentirci a nostro agio durante le cure dentali. E non è poco, perché la fiducia tra paziente e medico o dentista è alla base della buona riuscita di qualsiasi operazione.

Turismo dentale in Moldavia: come si svolge e alcuni numeri

Il turismo dentale, lo abbiamo visto, appartiene al turismo medico: l’accesso alle cure mediche a un prezzo super conveniente non è da sottovalutare. I centri medici sono specializzati per accogliere le persone sin dall’arrivo in aeroporto: un’accortezza che non possiamo proprio ignorare e che ci fa anche sentire benvoluti. Il settore medico-turistico, oltretutto, è affascinante per una serie di motivi da non sottovalutare, come la possibilità di visitare qualche posto all’estero durante le cure.

Ci troviamo di fronte a una soluzione comunque rapida: i numeri parlano chiaramente. Il turismo dentale verso i paesi dell’Europa è anche e soprattutto dovuto ai prezzi inferiori persino del 60%. Non propriamente poco, soprattutto perché, realisticamente e con numeri alla mano, per realizzare un arcata dentale in Italia potremmo spendere fino a 15.000,00 mila euro, mentre in Moldavia appena 3.000,00 mila euro. La differenza c’è, si vede e si percepisce: i prezzi sono davvero inferiori, e sono dovuti alla tassazione, e non alla qualità del servizio in sé, che rimane eccellente e da provare.

Perché le persone vanno a curarsi i denti all’estero: la Moldavia nella top ten

I vantaggi di curarsi i denti all’estero non finiscono di certo qui. Sarebbe semplice limitarsi a dare l'input al prezzo, che di certo è la costante principale. Poniamo il caso di una persona che vuole rifare l’impianto dentale, o magari un semplice sbiancamento. I costi sono molto importanti, e dunque la soluzione è immediata: spesso si fanno pochi viaggi verso la Moldavia per tutte le cure, rispetto magari alle sedute in Italia. Come detto in precedenza, il turismo dentale è pensato per essere una soluzione rapida e non sul lungo termine.

Certo, c’è da dire che, infine, l’occasione di fare un giro culturale è un altro vantaggio che gioca a favore. Negli ultimi tempi i paesi dell’Est Europa sono diventati un enorme punto di interesse, non solo culturale, ma anche sanitario. Chi va a curarsi i denti all’estero non guarda solo all’intervento in sé, ma anche ai vantaggi secondari, dal risparmio al viaggio. Un ottimo modo per tornare a stare bene, ma allo stesso tempo per ricevere un trattamento d’eccezione e godersi le bellezze culturali di un Paese affascinante come la Moldavia. Con Cure Dentali Moldavia, possiamo scoprire servizi eccellenti al miglior prezzo.