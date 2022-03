La Banca di Boves sostiene l’iniziativa unitaria nazionale di raccolta fondi attivata dalle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen, con il coordinamento di Federcasse ed in collaborazione con Caritas Italiana ““Ucraina 2022. Vicini ai bambini e agli adolescenti. Il Credito Cooperativo con le Caritas Italiana ed Europee”. Il progetto intende offrire un contributo concreto e immediato alle persone più fragili, come i bambini e gli adolescenti, segnati profondamente da una situazione che gli operatori presentano come “estremamente drammatica” e dalle conseguenze pratiche e psicologiche molto preoccupanti.

Coordinate bancarie:

Cassa Centrale Banca: IT55 M035 9901 8000 0000 0159 114 (intestato a Caritas Italiana)

Causale: “UCRAINA 2022.VICINO AI BAMBINI E AGLI ADOLESCENTI”.

Sul c.c. dedicato potranno confluire i contributi delle singole Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen e dei soci, collaboratori, clienti e comunità locali nelle quali opera il Credito Cooperativo.