Bra: Laura Morante a teatro con “Memorie”

Laura Morante, una fra le attrici italiane più amate dal grande pubblico, è la protagonista del prossimo appuntamento al teatro Politeama Boglione di Bra. Lunedì 14 marzo alle 21 porta in scena “Memorie”, uno spettacolo coinvolgente a ritmo di musica, come in un rito catartico. La musica è quella di Astor Piazzolla di cui, nel centenario dalla nascita, “Memorie” ripercorre la storia: quella dell’artista, ma anche di gran parte del repertorio dei musicisti con cui ha collaborato durante la sua carriera. Attrice di sofisticata sensibilità, la Morante declina con sapienza la drammaturgia di Marco Fabbri, accompagnata dei brani eseguiti dal vivo dallo stesso Fabbri (bandoneon), Massimo Repellini (violoncello) e Stefano Giavazzi (pianoforte).



Lo spettacolo è liberamente tratto dal libro-intervista “A manera de memorias” di Natalio Gorin: come in una macchina del tempo il pubblico, che già apprezza le opere di Piazzolla, potrà conoscere anche il lato umano dell’artista, tra paure, gioie, ambizioni e sogni, in un racconto intimo e sincero, come se stesse suonando il suo bandoneon.



Lo spettacolo – fuori abbonamento – inizia alle 21. Accesso in sala con green pass rafforzato e mascherina Ffp2. Biglietti ancora disponibili (20 euro a prezzo intero; ridotto a 18 euro per over 65, under 26 e soci Ascom): è possibile acquistarli il lunedì pomeriggio dalle 16 alle 19 al botteghino del teatro o tramite il circuito www.piemonteticket.it. Informazioni su www.turismoinbra.it o chiamando l’Ufficio cultura turismo e manifestazioni del Comune di Bra al numero 0172.430185. Il prossimi appuntamento a teatro è il 25 marzo, con la commedia di Giorgio Caprile “La sorpresa”.