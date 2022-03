Cuneo, anche Evoluzione si unisce al sit-in contro la guerra in Ucraina

Anche Evoluzione parteciperà al sit-in promosso dall’Associazione Radicali Cuneo Gianfranco Donadei, in programma domani (5 marzo) alle ore 17 in Via Roma angolo Piazza Galimberti.



La manifestazione, a cui hanno già aderito molti gruppi politici e non – tra cui il Partito Democratico, Free Tibet Italia Onlus, Amnesty International, Se non ora quando? e Libera – è organizzata per condannare a chiare lettere l’aggressione di Vladimir Putin al popolo ucraino.



“Scendiamo in piazza a fianco del popolo ucraino e invitiamo la cittadinanza ad unirsi noi – dichiara Pietro Carluzzo, esponente di Evoluzione – perché la guerra tra Russia e Ucraina non è una guerra alla pari, ma un’aggressione gravissima ad un Paese libero ed indipendente. La pace è uno scenario che tutti auspichiamo, ma dobbiamo condannare senza se e senza ma le gravissime e sanguinarie azioni di Vladimir Putin, oltre che i numerosi crimini internazionali commessi dalla Russia sotto il suo controllo”.