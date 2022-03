Com’era “L'amore al tempo del Medioevo" ? Una lectio magistralis per la Festa della Donna

Come era “L’amore al tempo del Medioevo”?

Lo svelerà il professor Marco Piccat, presidente della Fondazione CrSaluzzo e professore dell’Università di Trieste (ora in pensione) laureato in Filologia romanza , ed esperto di storia medievale.

La lectio magistralis organizzata nell’ambito della Consulta delle Pari Opportunità del Comune di Saluzzo, dalla sezione locale della Fidapa, e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, per celebrare la Giornata internazionale dei diritti della donna, è in programma martedì 8 marzo alle 17.30 al Monastero della Stella.

Barbara Orusa, presidente della Fidapa cittadina: "La nostra è una associazione tutta al femminile e ci è parso interessante far conoscere al pubblico alcune curiosità sulla donna e l’arte dell’amore al tempo del Medioevo. Dopo la conferenza offriremo a tutte le signore presenti un ramo di mimosa".

La narrazione da parte del professor Piccat sarà corredata dalla lettura di testi ed immagini dell’epoca.

"La scelta del tema per la festa della donna vuole essere una riflessione sull’arte d’amare, una grande conquista del tempo medievale – spiega Marco Piccat - . Arte vista non come teoria, ma attraverso il confronto fra storie vere o false di alcune dame saluzzesi che hanno avuto una diversa concezione dei loro sentimenti amorosi. La presentazione sarà abbinata a testi e immagini che raccontano, meglio di molte parole, quello che la gente medioevale leggeva o ascoltava in riferimento alle varie sfaccettature di un sentimento ancora così importante ed attuale ai giorni nostri. Attraverso l’amore – conclude Piccat - la donna del Medioevo diventa protagonista di grande rilievo nella società dell’epoca conquistando un ruolo che per secoli era stato riservato esclusivamente agli eroi uomini".

L’ingresso è libero, senza prenotazione, con green pass rafforzato, e mascherina FFP2.