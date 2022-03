Pontechianale “capitale” delle due ruote: al via l’Agnellotreffen 2022

Pontechianale, e la Valle Varaita, sono pronte a diventare, per un fine settimana, le protagoniste del mondo motociclistico.

Si apre questo pomeriggio, infatti, l’edizione 2022 dell’Agnellotreffen, il motoraduno invernale più alto d'Italia. Dopo lo stop dettato dall’emergenza pandemica, torna – seppur con qualche restrizione dovuta ancora al Covid – l’evento dedicato alle due ruote che negli anni è diventato di richiamo internazionale.

La location è sempre la stessa: Pontechianale, frazione Chianale. Qui sono in programma, per i prossimi tre giorni, gli eventi dell’ottava edizione del “Treffen”.

L’organizzazione

Ad organizzare l’evento c’è il Motoraidexperience” di Saluzzo, tour operator specializzato in viaggi in moto. L’Agnellotreffen è infatti l’iniziativa più importante e di successo che Motoraidexperience ha ideato con grande coraggio e creatività per animare la stagione invernale della Val Varaita.

Un evento che nasce dal desiderio di un gruppo di amici di ritrovarsi per festeggiare il nuovo anno e avere così una scusa per avventurarsi sulla propria moto sfidando l’inverno più rigido delle Alpi cuneesi. E che oggi si è trasformato in un vero e proprio evento che dalla prima edizione richiama centinaia di persone che arrivano in sella al proprio mezzo.

I numeri dell’Agnellotreffen

Sul sito ufficiale dell’evento ci sono quelli che sono i “numeri” dell’Agnellotreffen.

48. Come le “ore di freddo intenso” ma anche di “calore umano” che caratterizzano l’evento, anche se quest’anno l’inverno decisamente mite renderà la permanenza in alta Valle meno “strong” rispetto ad altre edizioni del passato.

1800. Come la soglia di partecipanti superata durante l’edizione 2020 del motoraduno.

Il programma

Venerdì 4 marzo

Accoglienza: dalle ore 14, a Pontechianale, accoglienza dei partecipanti al motoraduno che intendono pernottare anche la notte precedente all'evento in tenda o albergo; sistemazione presso l'area campeggio per chi ha scelto questa sistemazione. Durante il pomeriggio, possibilità di degustazione di prodotti tipici locali, visita alle botteghe artigiane della zona, al borgo di Chianale (uno de I Borghi più belli d'Italia) e agli stand presso l'area espositiva.

Scatta-stampa-ritira by Fowa: vai allo stand Fowa, sulla piazza principale, con il buono che trovi all’interno del kit, scatta la tua foto ricordo dell’Agnellotreffen 2022 che sarà stampata e ti verrà consegnata gratuitamente.

Sabato 5 marzo

Accoglienza e attività: dalle ore 8, a Pontechianale, accoglienza dei partecipanti al motoraduno; sistemazione presso l'area campeggio per chi ha scelto questa sistemazione; durante la giornata possibilità di degustazione di prodotti tipici locali, visita alle botteghe artigiane della zona, al borgo di Chianale (uno de I Borghi più belli d'Italia) e agli stand presso l'area espositiva.

Scatta-stampa-ritira by Fowa: vai allo stand Fowa sulla piazza principale con il buono che trovi all’interno del kit, scatta la tua foto ricordo dell’Agnellotreffen 2022 che sarà stampata e ti verrà consegnata gratuitamente.

Agnellotreffen in vetta: alle ore 18 ritrovo all'ingresso del borgo di Chianale, il punto più alto raggiungibile in inverno, a 1.800 metri di altitudine.

Motoparata: alle ore 18.30 partenza della moto-parata che riporterà i motociclisti a Pontechianale.

Saluto degli organizzatori e premiazione: al termine della moto-parata, alle ore 19 circa, sulla piazza principale, saluto degli organizzatori e cerimonia di premiazione delle categorie dei partecipanti all'Agnellotreffen

Domenica 6 marzo

Degustazione e visite: durante la mattinata possibilità di degustazione di prodotti tipici locali, visita alle botteghe artigiane della zona, al borgo di Chianale (uno de I Borghi più belli d'Italia) ed agli stand presso l'area espositiva.

Scatta-stampa-ritira by Fowa: vai allo stand Fowa sulla piazza principale con il buono che trovi all’interno del kit, scatta la tua foto ricordo dell’Agnellotreffen 2022 che sarà stampata e ti verrà consegnata gratuitamente.

Saluti e rientro a casa: alle ore 14 saluto degli organizzatori e rientro a casa.

La cornice ricordo

Nel “welcome kit” dell’Agnellotreffen 2022 ci sarà, oltre al resto, una cornice da utilizzare per farti scattare e stampare gratuitamente la tua foto presso il punto Fowa sulla piazza principale del raduno.

Il benvenuto del sindaco Allasia

Benvenuti, amici motociclisti e appassionati delle due ruote, a Pontechianale.

In una stagione un po' strana, con scarse precipitazioni nevose e temperature che non hanno precedenti, l'ultimo Comune della valle Varaita e sede del valico più alto d'Europa vi accoglie a braccia aperte, regalandovi il suo meglio.

Come nuovi amministratori siamo lieti di ospitare questa meritoria iniziativa della Moto Raid Experience, che ogni anno ha il pregio di far conoscere la nostra località agli appassionati di tutto il mondo e di celebrare il nostro territorio con immagini suggestive.

Il brioso tessuto commerciale del paese, che vede in larga parte protagonisti i giovani, sarà al vostro servizio per farvi degustare alcuni dei prodotti più amati della nostra enogastronomia. Il lago sarà scenario unico per le vostre passeggiate e le vostre foto. Il piccolo borgo di Chianale, i boschi, le pareti di roccia vi regaleranno scorci mozzafiato.

Siamo felici, con gli organizzatori della Motoraidexpercience, di riuscire a ripetere per l'ottavo anno questo sentito e amato appuntamento. Ci possiamo così godere a pieno, tutti insieme, questo Agnellotreffen 2022, con qualche restrizione in meno e qualche sorriso in più.

Raccomandiamo in ogni caso a tutti massima cautela negli ambienti più ristretti e in caso di assembramento e vi auguriamo di passare un magico weekend nella nostra Pontechianale.

Siate, come sempre siete, animatori suggestivi di queste belle giornate e portate un po' di valle Varaita nel vostro cuore durante il resto dell'anno.

Qui a Pontechianale sarete sempre i benvenuti!

Andrea Allasina- Sindaco di Pontechianale

Nessuna iscrizione in loco

Le preiscrizioni sono terminate. Non sarà possibile iscriversi in loco.

È una delle conseguenze delle norme anti Covid: l’organizzazione ha dovuto procedere con le preiscrizioni, in modo tale dal poter comunicare alle autorità il numero certo delle presenze, per il rilascio delle autorizzazioni.