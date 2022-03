Rsa Tapparelli di Saluzzo: ripresi gli incontri tra parenti e ospiti

Dopo la chiusura per pandemia, la direzione del Tapparelli di Saluzzo, in accordo con la direzione sanitaria, in seguito alle numerose richieste di famigliari ha deciso di riprendere gli incontri, fra parenti e ospiti, presso il salone della residenza.

Dallo scorso lunedì 1° marzo è possibile fissare un appuntamento a settimana di circa 30 minuti e gli incontri si svolgeranno in totale sicurezza per anziani e visitatori.

Proseguiranno, comunque, le videochiamate a cadenza settimanale, previo appuntamento utilizzando il tablet della struttura (3887708907).

Gli incontri, presso il salone, si svolgeranno dalle 9 alle ore 11 e dalle 14 alle 17 il martedì, mercoledì e venerdì. Il lunedì mattina proseguiranno anche le visite “protette” (stanza degli abbracci), presso i locali del centro diurno.

L’accesso alla struttura da parte dei visitatori, in base alle vigenti disposizioni, sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde Covid-19 e secondo le modalità: Green Pass (terza dose vaccinale effettuata); o Green Pass (seconda dose vaccinale effettuata o avvenuta guarigione) oltre a tampone antigenico rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti all’accesso.

Pertanto, tutti i visitatori che non hanno effettuato la terza dose vaccinale, potranno accedere alla struttura muniti di certificazione dell’esito di un tampone antigenico rapido o molecolare negativo effettuato autonomamente nelle 48 ore precedenti all’accesso.