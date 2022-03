Saluzzo, preghiere e solidarietà della Diocesi per l’Ucraina

Domenica alle 10 nel Duomo di Saluzzo, il vescovo Cristiano Bodo, celebrerà la messa dedicandola ad una preghiera per la pace e per le vittime del conflitto tra Russia e Ucraina.

Lo stesso monsignor Bodo ha voluto issare sulla balconata della Curia in corso Piemonte 56 una bandiera dell'Ucraina accanto a quella italiana e alla statua della Madonna con bambino.

Dal mercoledì delle Ceneri in cattedrale accanto alla statua del "Cristo Morto" accanto all'altare maggiore, è posta una lampada ad olio che resterà accesa fino a che non sarà dichiarato il cessate il fuoco.

Ieri sera nel salone dell’oratorio don Bosco e trasmessa in streaming sulla pagina facebook, prima del secondo incontro della rassegna, organizzata dall’Azione Cattolica di Saluzzo, il vescovo con padre Coldrin della comunità ortodossa hanno pregato insieme per il dialogo e la riconciliazione e perché siano bandite " dal cuore degli uomini le parole divisione, odio, guerra" con il ritorno alla pace.

Nel frattempo continuano le iniziative di solidarietà promosse dalla Caritas diocesana, retta da Carlo Rubiolo “In soli tre giorni una cifra significativa è già stata raccolta grazie alla comunità saluzzese che sta rispondendo con grande generosità alla raccolta fondi – rende noto il comunicato stampa - sulla quale sta convergendo anche il Comune a sostegno dell'azione di Caritas Italiana e Caritas Ucraina a favore del popolo martoriato dal conflitto".

È possibile contribuire: in contanti tutte le mattine alla segreteria della Caritas diocesana di Saluzzo in corso Piemonte 56 (dalle9 alle 12 e dalle 14 alle 16 dal lunedì al venerdì) oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Diocesi di Saluzzo – Caritas diocesana, IBAN IT91H0538746770000038005094 (causale “per i profughi dell’Ucraina).

La stessa comunità saluzzese viene esortata dalla Caritas a manifestare la propria disponibilità ad accogliere famiglie di profughi telefonando scrivendo a caritas@diocesisaluzzo.it.

“Al momento non sono state ancora comunicate le necessità sul territorio provinciale, ma appena la Prefettura diramerà istruzioni operative, le persone e le famiglie disponibili saranno contattate per concordare le modalità dell’accoglienza.

Come da indicazione di Caritas Italiana e CEI, anche la Diocesi sta concentrando i suoi sforzi senza attivare proprie raccolte di beni in quanto la distribuzione ai beneficiari in Ucraina è estremamente difficile".