Da Robilante un aiuto concreto alle associazioni che si occupano di bambini in Ucraina e Romania

L'associazione "Rajiv Gandhi Home for Handicapped - sede italiana Onlus", da sempre attenta alle popolazioni colpite da emergenze ambientali e scenari di guerra, ha deciso di devolve la somma di 1000 euro a due associazioni (per un totale di 2000 euro) che sono coinvolte in prima linea negli aiuti ai bambini e a tutti coloro che stanno fuggendo dall'Ucraina in questi giorni.

Soleterre Onlus: associazione con una rete consolidata in Ucraina che segue i bambini malati di cancro e che sta cercando di evacuarli verso altri stati europei, tra cui l'Italia (per il momento in Lombardia in cinque hotel a Milano, Bergamo e Varese che fino a poco tempo fa hanno accolto i malati Covid durante il periodo di isolamento e che ora verranno messi a disposizione per i bambini si Soleterre Onlus).

Casa do Menor Onlus ong: l'associazione di Padre Chiera di Mondovì sta collaborando con le suore missionarie di Villanova Mondovì che hanno in Romania a Oradea e Scheia due case di accoglienza, asili e case di riposo, nelle quali stanno organizzando l'accoglienza per tutti coloro che stanno scappando dall'Ucraina. I volontari di Casa do Menor partiranno nelle prossime ore per portare cibo e indumenti proprio in questi centri.

La presidente Sabrina Micalizzi: "Quest'emergenza umanitaria ci colpisce profondamente e tanto orrore non può lasciarci indifferenti. Pensiamo che ognuno di noi deve fare la sua parte: sembra assurdo che la guerra si riaffacci ancora una volta nelle nostre vite, nella nostra Europa, a due passi da casa nostra. E' importante dichiararsi contrari ad ogni forma di conflitto e prodigarsi per la pace tra le persone partendo dal quotidiano, facendo donazioni, attaccando al balcone la bandiera della pace, accogliendo ogni profugo, non istigando l'odio sui social ma soprattutto riflettendo su tutto ciò che sta accadendo, sulla memoria di fatti già accaduti che si ripetono".